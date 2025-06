Prezydent Lublina Krzysztof Żuk wyróżnił sztab Startu za historyczny sukces

Na początku obrad radni oraz prezydent Krzysztof Żuk pogratulowali trenerowi Wojciechowi Kamińskiemu i jego współpracownikom zdobycia srebrnego medalu ORLEN Basket Ligi. Wraz z głównym szkoleniowcem w ratuszu obecni byli także jego asystent Michał Sikora, trener przygotowania fizycznego Jakub Drozd oraz prezes klubu Arkadiusz Pelczar. Ten ostatni wręczył prezydentowi oraz wiceprezydent ds. kultury, sportu i partycypacji Beacie Stepaniuk-Kuśmierzak pamiątkowe medale.

Działacze Startu odebrali z kolei z rąk prezydenta medale „Zasłużony dla Miasta Lublin”.

Wicemistrzostwo Polski zdobyte przez Start to nawiązanie do najlepszych lat w historii klubu. Mija bowiem dokładnie 60 lat od pierwszego podium lublinian, kiedy to w 1965 roku drużyna wywalczyła brązowy medal.

Lubelski klub, dzięki tegorocznym wynikom, przypomniał o sobie nie tylko mieszkańcom, ale i całemu środowisku koszykarskiemu w kraju. Jak podkreślali działacze klubu, był to rekordowy sezon pod względem oglądalności i frekwencji. Finałowe spotkania, pomimo długiego weekendu, przyniosły komplety widowni na hali, a w telewizji oglądało je ponad 200 tys. widzów.

Start Lublin pozostaje jednym z ważniejszych ośrodków koszykówki w Polsce, a sukcesy z 2020 i 2025 roku potwierdzają, że drużyna potrafi rywalizować z najmocniejszymi.