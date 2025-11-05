Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

I LIGA MĘŻCZYZN

PZL Leonardo Avia gorsza od CUK Aniołów Toruń

PZL Leonardo Avia Świdnik przegrała w Toruniu
PZL Leonardo Avia Świdnik przegrała w Toruniu (fot. PLS 1. Liga)

PZL Leonardo Avia Świdnik przegrała na wyjeździe z CUK Aniołami Toruń 0:3. To czwarta porażka z rzędu

Świdniczanie bardzo chcieli przełamać się po serii trzech porażek: z BKS Bydgoszcz, PIERROT Czarnymi Radom i Karton-Pak Astrą Nowa Sól. Gospodarze ostatnio zyskali solidnego sponsora strategicznego - PGE Polską Grupę Energetyczną.

Początek partii otwarcia należał do gospodarzy (4:2, 5:4, 7:6, 8:7). Po błędach miejscowych w ataku to „żółto-niebiescy” przejęli inicjatywę (11:9, 13:11, 15:14). Torunianie jednak szybko wrócili do prowadzenia. Łukasz Kalinowski skończył atak na 19:18. Avia do końca walczyła o korzystny wynik. Tomasz Kuś i spółka wygrywali 21:20, następnie doprowadzili do remisu 23:23. Ostatecznie ulegli 23:25.

Druga odsłona była łudząco podobna do pierwszej. Na początek mocno uderzyli siatkarze Aniołów. Goście zniwelowali straty i po bloku Igora Oziabło odskoczyli na 9:6. Niestety, nie potrafili utrzymać prowadzenia. Gospodarze doprowadzili do wyniku 10:10, by w kolejnych akcjach budować przewagę: 14:11, 16:12, 17:16, 19:17, 20:18, 21:20. W końcówce Tomasz Kryński atakiem doprowadził do remisu 23:23. Ostatnie słowo należało do gospodarzy, którzy wygrali 26:24.

Trzeci set był już ostatnim. Przyjezdni w pewnym momencie prowadzili 10:8. Szybko jednak je stracili (15:14). Im było bliżej zakończenia partii, tym przewaga Aniołów powiększała się (22:18). Odsłona zakończyła się wygraną gospodarzy 25:22, a cały mecz 3:0.

CUK Anioły Toruń - PZL Leonardo Avia Świdnik 3:0 (25:23, 26:24, 25:22)

CUK Anioły: Jankowski 11, Podleśny 2, Kalinowski 9, Urbańczyk 5, Skadorwa 6, Krysiak 10, Podborączyński (libero), Surgut 1, Kosian, Paolinetti 12.

Avia: Pigłowski 2, Ociepski 11, Oziabło 3, Kryński 10, Rawiak 11, Piwowarczyk 7, Kuś (libero), Rykała, Orlicz, Gwardiak 5, Borkowski, Hajbowicz (libero).

I LIGA MĘŻCZYZN
8. KOLEJKA

Wyniki:

Czarni Radom - Astra Nowa Sól 3-0
SMS Spała - BKS Bydgoszcz 0-3
Mickiewicz Kluczbork - KPS Siedlce 3-0
MKS Będzin - MCKiS Jaworzno
Necko Augustów - Lechia Tomaszów Mazowiecki
GKS Katowice - Sparta Grodzisk Mazowiecki
Stal Nysa - BBTS Bielsko-Biała
Anioły Toruń - Avia Świdnik

Tabela:

1. GKS Katowice 7 20 21:4
2. Kluczbork 8 19 22:10
3. Nysa 7 18 21:7
4. Toruń 7 15 16:7
5. Bielsko-Biała 7 14 16:11
6. Bydgoszcz 8 13 17:15
7. Astra 8 12 15:16
8. Będzin 7 10 16:15
9. Jaworzno 7 10 13:14
10. Radom 8 8 12:19
11. Avia 7 8 11:17
12. Siedlce 8 8 12:19
13. Lechia 7 7 10:16
14. Augustów 7 7 9:16
15. Sparta 7 6 10:18
16. Spała 8 2 6:23

