Kolizja z promilami. Sprawczynią sędzia z Zamościa?

Do kolizji na jednej z najruchliwszych ulic w mieście doszło dzisiaj przed południem. Brały w niej udział dwa auta: suzuki i honda. Za kierownicą pierwszego siedziała kobieta. Jak nieoficjalnie ustalił Onet, była to 59-letnia sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu. Kierowca hondy, 66-letni mężczyzna był trzeźwy.

Policja przekazała, że to kobieta uderzyła swoim autem w tył tego, które jechało przed nią. Badanie alkomatem wykazało, że 59-latka miała w organizmie ponad półtora promila. Trafiła do policyjnego aresztu.

Przypomnijmy, że do incydentu z udziałem nietrzeźwego sędziego doszło niedawno w Rejowcu Fabrycznym pod Krasnymstawem. O tym zdarzeniu również Onet poinformował jako pierwszy. Za kierownicą samochodu, który uderzył tam w drzewo siedział sędzia Jakub Iwaniec, znany m.in. z afery hejterskiej.

Postępowanie w jego sprawie prowadziła początkowo Prokuratura Rejonowa w Krasnymstawie, a ostatecznie przejęła je Prokuratura Krajowa. Wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu trafił już do Sądu Najwyższego.