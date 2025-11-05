Kolizja z promilami. Sprawczynią sędzia z Zamościa?

Pijana sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu miała brać dzisiaj udział w kolizji na ul. Wyszyńskiego - podał portal Onet.pl.
Do kolizji na jednej z najruchliwszych ulic w mieście doszło dzisiaj przed południem. Brały w niej udział dwa auta: suzuki i honda. Za kierownicą pierwszego siedziała kobieta. Jak nieoficjalnie ustalił Onet, była to 59-letnia sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu. Kierowca hondy, 66-letni mężczyzna był trzeźwy.
Policja przekazała, że to kobieta uderzyła swoim autem w tył tego, które jechało przed nią. Badanie alkomatem wykazało, że 59-latka miała w organizmie ponad półtora promila. Trafiła do policyjnego aresztu.
Przypomnijmy, że do incydentu z udziałem nietrzeźwego sędziego doszło niedawno w Rejowcu Fabrycznym pod Krasnymstawem. O tym zdarzeniu również Onet poinformował jako pierwszy. Za kierownicą samochodu, który uderzył tam w drzewo siedział sędzia Jakub Iwaniec, znany m.in. z afery hejterskiej.
Postępowanie w jego sprawie prowadziła początkowo Prokuratura Rejonowa w Krasnymstawie, a ostatecznie przejęła je Prokuratura Krajowa. Wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu trafił już do Sądu Najwyższego.
Sędzia zamieszany w tzw. aferę hejterską spowodował kolizję, był nietrzeźwy
Jak ustalił Onet, zamieszany w tzw. aferę hejterską warszawski sędzia — będąc nietrzeźwym — wjechał w drzewo. Portal podał, że sprawa zostanie przekazana do Prokuratury Krajowej celem wszczęcia procedury uchylenia mu immunitetu.
Sędzia wjechał pijany w drzewo? Sprawę przejmuje Prokuratura Krajowa
Postępowanie dotyczące kolizji w Rejowcu Fabrycznym, o spowodowanie której podejrzewany jest warszawski sędzia Jakub I., zostało w poniedziałek przejęte przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Adwokat sędziego zapowiada zażalenie.