Koncert pamięci zmarłego lekarza. Cel jest charytatywny

Koncert zatytułowany "Płoną góry, płoną lasy" od tytułu piosenki, którą brawurowo doktor Dziuba wykonywał z zespołem ShowMen Szopinek ma się rozpocząć w Zamojskim Domu Kultury o godz. 18.

"To będzie wyjątkowy wieczór - pełen ciepła, wzruszeń i dźwięków, które łączą ludzi tak, jak łączyła ich zawsze obecność Darka" - zapowiadają organizatorzy wydarzenia, nad którym patronat objęli prezydent Zamościa i wójt gminy Zamość.

Publiczność będzie miała okazję posłuchać wielu polskich przebojów w niecodziennych aranżacjach. W repertuarze znalazły się utwory, które Dariusz Dziuba lubił najbardziej i które sam często wykonywał. Występować mają lokalni artyści i przyjaciele.

Postanowiono, że impreza będzie ponadto okazją do przeprowadzenia zbiórki pieniędzy na rzecz Tomasza Janowskiego, który walczy z glejakiem wielopostaciowym IV stopnia. Przeszedł już operację, ciężką chemio- i radioterapię, ale zdecydował się się skorzystać jeszcze z dającej duże szanse na wyleczenie terapii TTFields. Niestety, jej koszt, to aż 120 tys. zł miesięcznie.

Wstęp na sobotni koncert jest wolny.