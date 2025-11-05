Skazany za narkotyki wpadł w ręce "łowców głów". Miał w domu marihuanę i amfetaminę

Mężczyzna dość skutecznie ukrywał się przed organami ścigania od września tego roku. Na jego trop wpadli funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Pod koniec października wiedzieli już, gdzie go znajdą i weszli do jednego z mieszkań w centrum Lublina.

Znaleźli tam poszukiwanego do odbycia kary, ale również ukryte w słoikach narkotyki. Łącznie "łowcy głów" zabezpieczyli prawie 300 porcji dilerskich.

Co ważne, ten 32-latek miał do odbycia karę pozbawienia wolności właśnie za posiadanie znacznych ilości narkotyków. Na początku roku zatrzymano go z ponad 600 gramami środków odurzających, głównie amfetaminy. Z ustaleń policji wynika, że lublinianin tym handlował.

- Zatrzymany mieszkaniec Lublina trafił już do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary pozbawienia wolności. Sąd skazał go na karę prawie 1,5 roku pozbawienia wolności. Teraz ponownie będzie odpowiadał za posiadanie narkotyków - informuje podkomisarz Kamil Karbowniczek z zespołu prasowego KWP.

Przypomina też, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i osób ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policyjnym "łowcom głów" pod tel. 798 003 676.