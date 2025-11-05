Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. środa, 5 listopada 2025 r.
Serwisy tematyczne
Rolnik Roku

Lublin

Dzisiaj
16:38
Strona główna » Lublin

Skazany za narkotyki wpadł w ręce "łowców głów". Miał w domu marihuanę i amfetaminę

Autor: Zdjęcie autora Oprac. ak
Udostępnij 0 A A

Miał do odsiadki półtora roku za przestępstwa narkotykowe. Ukrywał się długo, ale w końcu policjanci go namierzyli. W mieszkaniu 32-latka znaleźli prawie 300 dilerskich porcji marihuany i amfetaminy.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Mężczyzna dość skutecznie ukrywał się przed organami ścigania od września tego roku. Na jego trop wpadli funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Pod koniec października wiedzieli już, gdzie go znajdą i weszli do jednego z mieszkań w centrum Lublina.

Znaleźli tam poszukiwanego do odbycia kary, ale również ukryte w słoikach narkotyki. Łącznie "łowcy głów" zabezpieczyli prawie 300 porcji dilerskich.

Co ważne, ten 32-latek miał do odbycia karę pozbawienia wolności właśnie za posiadanie znacznych ilości narkotyków. Na początku roku zatrzymano go z ponad 600 gramami środków odurzających, głównie amfetaminy. Z ustaleń policji wynika, że lublinianin tym handlował.

- Zatrzymany mieszkaniec Lublina trafił już do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary pozbawienia wolności. Sąd skazał go na karę prawie 1,5 roku pozbawienia wolności. Teraz ponownie będzie odpowiadał za posiadanie narkotyków - informuje podkomisarz Kamil Karbowniczek z zespołu prasowego KWP.

Przypomina też, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i osób ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policyjnym "łowcom głów" pod tel. 798 003 676.

 

Lubelscy „Łowcy Głów” wytropili 45-latka ściganego Europejskim Nakazem Aresztowania

Lubelscy „Łowcy Głów” wytropili 45-latka ściganego Europejskim Nakazem Aresztowania

Zatrzymany jest już w celi

Jeździł na „podwójnym gazie”, ukrywał się w pensjonacie

Dwóch w jednym, czyli akcja policji w centrum Lublina

Dwóch w jednym, czyli akcja policji w centrum Lublina

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
narkotyki wyrok policja Lublin zatrzymanie poszukiwany łowcy głów

Pozostałe informacje

Koncert pamięci zmarłego lekarza. Cel jest charytatywny
8 listopada 2025, 18:00

Koncert pamięci zmarłego lekarza. Cel jest charytatywny

Bliscy i przyjaciele zmarłego w czerwcu Dariusza Dziuby, lekarza, ordynatora oddziału urologicznego w szpitalu "papieskim" postanowili w sobotę 8 listopada zorganizować koncert dla jego upamiętnienia. Podczas wydarzenia będzie prowadzona zbiórka na rzecz zamościanina walczącego z groźnym glejakiem.
Bezpłatne badania w Lubelskiem. Pacjenci mają do wyboru osiem placówek

Bezpłatne badania w Lubelskiem. Pacjenci mają do wyboru osiem placówek

Osiem placówek medycznych z województwa lubelskiego bierze udział ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej „Światowy Tydzień Świadomości Stopy Cukrzycowej”. Pacjenci zmagający się z cukrzycą będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań stóp.
zdjęcie ilustracyjne

Pożar na cmentarzu. Wszystko przez śmieci

W środę na cmentarzu parafialnym przy ulicy Janowskiej w Białej Podlaskiej doszło do pożaru. Wszystko zaczęło się od koszy na śmieci.

Rolnik nielegalnie zatrudnił Ukrainki. Zainterweniowała Straż Graniczna

Rolnik nielegalnie zatrudnił Ukrainki. Zainterweniowała Straż Graniczna

Rolnik z powiatu bialskiego nielegalnie zatrudnił cztery Ukrainki. Straż Graniczna skierowała sprawę do sądu.
Łatwo nie jest, ale z tą przestępczością można walczyć. Konferencja w KWP Lublin
galeria

Łatwo nie jest, ale z tą przestępczością można walczyć. Konferencja w KWP Lublin

Zupełnie wyplenić jej się nie da, ale jednak należy zwalczać przestępczość akcyzową. O tym mówiono dzisiaj podczas konferencji, która odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
Damian Jakowczyk zaginął nocą z 1 na 2 listopada
galeria

Gdzie jest pan Damian? Mija kolejna doba poszukiwań i nic

Mija kolejna doba poszukiwań zaginionego 37-latka z powiatu hrubieszowskiego. Damian Jakowczyk przepadł w ostatni weekend. Wyszedł z domu nocą z 1 na 2 listopada. Nie wiadomo, co się z nim dzieje.
dyrektor Paweł Smyk

50 lat historii na gali. OSiR świętuje

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie świętuje swoje 50-lecie. Z tej okazji 15 listopada odbędzie się jubileuszowa gala.
Kolizja z promilami. Sprawczynią sędzia z Zamościa?

Kolizja z promilami. Sprawczynią sędzia z Zamościa?

Pijana sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu miała brać dzisiaj udział w kolizji na ul. Wyszyńskiego - podał portal Onet.pl.
Skazany za narkotyki wpadł w ręce "łowców głów". Miał w domu marihuanę i amfetaminę

Skazany za narkotyki wpadł w ręce "łowców głów". Miał w domu marihuanę i amfetaminę

Miał do odsiadki półtora roku za przestępstwa narkotykowe. Ukrywał się długo, ale w końcu policjanci go namierzyli. W mieszkaniu 32-latka znaleźli prawie 300 dilerskich porcji marihuany i amfetaminy.
Zapukała o trzeciej nad ranem. Tajemnicza kobieta i volvo na polu

Zapukała o trzeciej nad ranem. Tajemnicza kobieta i volvo na polu

Niecodzienna pobudka dla mieszkańca Maszowa w powiecie krasnostawskim. W środku nocy do jego drzwi dobijała się młoda kobieta, która nie potrafiła powiedzieć, kim jest, ani co się wydarzyło. Chwilę później policjanci odkryli w pobliskim polu rozbity samochód. Wszystko wskazuje na to, że 25-latka mogła nim kierować.

W kwestii opłat zdania są podzielone. Część kierowców uważa, że to jedyny sposób, by zwiększyć rotację miejsc, inni obawiają się, że parkowanie przeniesie się na osiedla i ulice boczne

Płatne parkowanie w centrum Chełma? Radni powołali komisję

Rada Miasta Chełm jednogłośnie powołała komisję doraźną ds. przygotowania i wdrożenia Strefy Płatnego Parkowania. To pierwszy oficjalny krok w stronę uporządkowania systemu parkowania w centrum miasta, które od lat zmaga się z rosnącą liczbą samochodów i malejącą dostępnością wolnych miejsc.

Hulajnoga elektryczna zaparkowana w wyznaczonym miejscu przy ul. Akademickiej w Zamościu

Nie zjadą na zimę do bazy. Hulajnogi zostają na ulicach miasta

Odkąd wiosną 2022 z dnia na dzień pojawiły się na ulicach Zamościa, co roku jesienią znikały, żeby wrócić dopiero po zimie. Ale w tym roku tak nie będzie. Operator elektrycznych hulajnóg Lime zapowiada, że pozostawi je w mieście także w najbliższych miesiącach.
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej realizują zadania z zakresu kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów. Wykonują również m.in. zadania wynikające z ustawy o grach hazardowych, związanych z udzielaniem koncesji i zezwoleń oraz rejestracją urządzeń

Kilkanaście etatów do obsadzenia. Na początek 6,2 tys. brutto, dodatki i „trzynastka”

Stabilna praca i niezłe zarobki, szybka emerytura i dodatkowe dni urlopu – tym Krajowa Administracja Skarbowa kusi potencjalnych pracowników. Do obsadzenia jest co najmniej 11 etatów w oddziałach celnych w województwie lubelskim.
Henryk Smolarz

Fundacja Wolności ujawniła dane posła. Henryk Smolarz składa skargę do UODO

Fundacja Wolności opublikowała w internecie dane osobowe Henryka Smolarza, posła PSL i dyrektora KOWR. Jak ustalił Onet, w sieci znalazły się numer PESEL, dane dowodu osobistego i adres zamieszkania polityka. Fundacja tłumaczy, że był to błąd. Smolarz zapowiada złożenie skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jakie są oficjalne wymiary boiska do piłki nożnej i co oznaczają poszczególne linie?

Jakie są oficjalne wymiary boiska do piłki nożnej i co oznaczają poszczególne linie?

Zaczynasz mocniej interesować się piłką nożną, lecz nie do końca wiesz, co oznaczają dane linie na boisku? No i skąd wiadomo, jakie rozmiary powinno ono mieć? Sprawdź odpowiedzi na frapujące Cię pytania w tym artykule!

Najnowsze
Koncert pamięci zmarłego lekarza. Cel jest charytatywny

19:22 Koncert pamięci zmarłego lekarza. Cel jest charytatywny

19:00

Bezpłatne badania w Lubelskiem. Pacjenci mają do wyboru osiem placówek

18:09

Pożar na cmentarzu. Wszystko przez śmieci

18:00

Rolnik nielegalnie zatrudnił Ukrainki. Zainterweniowała Straż Graniczna

17:40

Łatwo nie jest, ale z tą przestępczością można walczyć. Konferencja w KWP Lublin

17:36

Gdzie jest pan Damian? Mija kolejna doba poszukiwań i nic

17:06

50 lat historii na gali. OSiR świętuje

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Koncert pamięci zmarłego lekarza. Cel jest charytatywny

Koncert pamięci zmarłego lekarza. Cel jest charytatywny

Bezpłatne badania w Lubelskiem. Pacjenci mają do wyboru osiem placówek

Bezpłatne badania w Lubelskiem. Pacjenci mają do wyboru osiem placówek

zdjęcie ilustracyjne

Pożar na cmentarzu. Wszystko przez śmieci

Rolnik nielegalnie zatrudnił Ukrainki. Zainterweniowała Straż Graniczna

Rolnik nielegalnie zatrudnił Ukrainki. Zainterweniowała Straż Graniczna

Łatwo nie jest, ale z tą przestępczością można walczyć. Konferencja w KWP Lublin
galeria

Łatwo nie jest, ale z tą przestępczością można walczyć. Konferencja w KWP Lublin

Damian Jakowczyk zaginął nocą z 1 na 2 listopada
galeria

Gdzie jest pan Damian? Mija kolejna doba poszukiwań i nic

Koncert pamięci zmarłego lekarza. Cel jest charytatywny

Koncert pamięci zmarłego lekarza. Cel jest charytatywny

Bezpłatne badania w Lubelskiem. Pacjenci mają do wyboru osiem placówek

Bezpłatne badania w Lubelskiem. Pacjenci mają do wyboru osiem placówek

zdjęcie ilustracyjne

Pożar na cmentarzu. Wszystko przez śmieci

Rolnik nielegalnie zatrudnił Ukrainki. Zainterweniowała Straż Graniczna

Rolnik nielegalnie zatrudnił Ukrainki. Zainterweniowała Straż Graniczna

Łatwo nie jest, ale z tą przestępczością można walczyć. Konferencja w KWP Lublin
galeria

Łatwo nie jest, ale z tą przestępczością można walczyć. Konferencja w KWP Lublin

Damian Jakowczyk zaginął nocą z 1 na 2 listopada
galeria

Gdzie jest pan Damian? Mija kolejna doba poszukiwań i nic

Dzień Wschodzi: Błonia pod Zamkiem w Lublinie i korki na Węglarza
film

Dzień Wschodzi: Błonia pod Zamkiem w Lublinie i korki na Węglarza

Pobili na śmierć metalowym drążkiem. Trzech puławian aresztowanych
film

Pobili na śmierć metalowym drążkiem. Trzech puławian aresztowanych

Więcej patroli przed i w czasie Wszystkich Świętych
film

Więcej patroli przed i w czasie Wszystkich Świętych

Pogoda na Wszystkich Świętych. Czego możemy się spodziewać?
film

Pogoda na Wszystkich Świętych. Czego możemy się spodziewać?

Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo
film

Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy
film

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Dzień Wschodzi: Błonia pod Zamkiem w Lublinie i korki na Węglarza
Dzień Wschodzi

Dzień Wschodzi: Błonia pod Zamkiem w Lublinie i korki na Węglarza

film
Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo
film
WIDEO

Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy
film
WIDEO

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu
film
Dzień Wschodzi

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy
film
DZIENNIK ZE SMAKIEM

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
film
PROGNOZA POGODY

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
film
wideo

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

Foto
"Lublin. Fuga śmierci”. Misterium pamięci żydowskich ofiar niemieckich zbrodni
ZDJĘCIA

"Lublin. Fuga śmierci”. Misterium pamięci żydowskich ofiar niemieckich zbrodni

galeria
Skwer im. arcybiskupa Józefa Życińskiego po remoncie. „Brakuje jego głosu w przestrzeni publicznej”
galeria
ZDJĘCIA

Skwer im. arcybiskupa Józefa Życińskiego po remoncie. „Brakuje jego głosu w przestrzeni publicznej”

Lublinianie tłumnie ruszyli na groby
galeria
ZDJĘCIA

Lublinianie tłumnie ruszyli na groby

Ekwador
galeria

Halloween czy Dia de los muertos? Jak Wszystkich Świętych obchodzone jest na świecie

Czas chryzantem i spokoju. Jak Lublin przygotowuje się do Dnia Wszystkich Świętych
galeria
ZDJĘCIA

Czas chryzantem i spokoju. Jak Lublin przygotowuje się do Dnia Wszystkich Świętych

Z Ponikwody szybciej do centrum. Gotowe przedłużenie ulicy Węglarza
galeria
ZDJĘCIA

Z Ponikwody szybciej do centrum. Gotowe przedłużenie ulicy Węglarza

„Galeria sztuki na świeżym powietrzu”. Najstarszy cmentarz w Lublinie skrywa wiele perełek
galeria
ZDJĘCIA

„Galeria sztuki na świeżym powietrzu”. Najstarszy cmentarz w Lublinie skrywa wiele perełek

Coraz więcej młodych osób po udarze. Lublin znów w czołówce leczenia
galeria
ZDJĘCIA

Coraz więcej młodych osób po udarze. Lublin znów w czołówce leczenia

Tropią zapomniane mogiły. Muzeum we Włodawie tworzy mapę grobów wojennych
galeria

Tropią zapomniane mogiły. Muzeum we Włodawie tworzy mapę grobów wojennych

Najlepsi gospodarze i ekologiczne perełki z Lubelskiego
galeria
ZDJĘCIA

Najlepsi gospodarze i ekologiczne perełki z Lubelskiego

Małe, duże i pstrokate - dziś kundelki mają swoje święto!
galeria
zdjęcia czytelników

Małe, duże i pstrokate - dziś kundelki mają swoje święto!

Ogłoszenia
Najnowsze · Promowane
Różne -> Sprzedam

kształtki

ZAMOŚĆ

99,00 zł
Różne -> Sprzedam

zlacz

ZAMOŚĆ

45,00 zł
Praca -> Poszukuję
Szukam pracy - projektowanie i obsługa stron internetowych / marketing online / rekrutacja

Szukam pracy - projektowanie i obsługa stron internetowych / marketing online / rekrutacja

Lublin

9,00 zł
Różne -> Sprzedam

pasek

ZAMOŚĆ

29,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

grzejnik

ZAMOŚĆ

300,00 zł

Komunikaty