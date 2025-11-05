Rolnik nielegalnie zatrudnił Ukrainki. Zainterweniowała Straż Graniczna

Nadbużański Oddział Straży Granicznej skontrolował legalność zatrudnienia w jednym z gospodarstw rolnych w powiecie bialskim.

- Funkcjonariusze z placówki w Sławatyczach stwierdzili powierzenie nielegalnego wykonywania pracy czterem obywatelkom Ukrainy. Właściciel gospodarstwa, który zatrudnił kobiety przy pracach polowych, nie dopełnił obowiązków związanych z zatrudnieniem cudzoziemców na terytorium Polski – tłumaczy major Dariusz Sienicki, rzecznik komendanta NOSG.

Straż Graniczna skierowała wniosek do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej o ukaranie rolnika 8 tys. zł grzywny. – Zaś wobec obywatelek Ukrainy zastosowano pouczenie i odstąpiono od wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zobowiązania do powrotu kraju pochodzenia - zaznacza rzecznik.

W sumie, w tym roku NOSG przeprowadził 120 kontroli legalności zatrudnienia. Objęły one prawie 4,5 tys. cudzoziemców. - Ponad 30 obcokrajowców zostało zobowiązanych do opuszczenia Polski, a wobec 124 nielegalnych pracowników z zagranicy skierowano wnioski do sądu o ukaranie – dodaje major Sienicki. Skierowano też wnioski do sądu o ukaranie 56 pracodawców.