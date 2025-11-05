Łatwo nie jest, ale z tą przestępczością można walczyć. Konferencja w KWP Lublin

Spotkanie pod hasłem „Zwalczanie przestępczości akcyzowej” zorganizował Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą lubelskiej KWP. Do udziału w konferencji zaproszono nie tylko policjantów z komendantem wojewódzkim inspektorem Tomaszem Gilem, ale również przedstawicieli innych służb.

Obecni byli pracownicy Prokuratury Okręgowej w Lublinie, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego a także Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA.

- Przestępczość akcyzowa jak sprzedaż papierosów i alkoholu bez prawidłowego opodatkowania, produkcja lub handel podrobionymi wyrobami akcyzowymi, czy unikanie zapłaty akcyzy przy imporcie towarów, zaliczana jest do przestępstw gospodarczych, które zagrażają stabilności gospodarki i budżetowi państwa - podkreśla nadkomisarz Anna Kamola z zespołu prasowego KWP.

Dodaje, że zjawisko stanowi też zagrożenie dla konsumentów: nielegalne wyroby niewiadomego pochodzenia, bardzo złej jakości i często skażone mogą zawierać szkodliwe substancje niebezpieczne dla zdrowia.

- Łatwy dostęp do tych produktów może powodować wzrost alkoholizmu i patologii społecznych. Dlatego zwalczanie tego rodzaju przestępczości to jedno z dzisiejszych wyzwań stojących przed instytucjami publicznymi - wskazuje policjantka.

Przyznaje jednocześnie, że mimo nieustannej walki z przestępczością akcyzową, wciąż powstają nowe grupy przestępcze zajmujące się tego typu działalnością. Skuteczne jej zwalczanie wymaga zatem współdziałania wielu podmiotów, m.in. tych, których przedstawiciele również wzięli udział w konferencji.