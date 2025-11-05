50 lat historii na gali. OSiR świętuje

O tej okrągłej rocznicy dyrektor ośrodka mówił już kilka miesięcy temu, gdy prezentował nowe logo placówki. Przypomnijmy, że Paweł Smyk w styczniu wygrał konkurs na to stanowisko - Nie przewiduję rewolucji, raczej zmiany spokojne i ewolucyjne- zapowiadał wówczas absolwent AWF. Przez ostatnie kilka lat pracował w ośrodku, m.in. jako kierownik zalewu Zimna Woda.

Gala odbędzie się o godz.17 w auli I LO im. Tadeusza Kościuszki.

- To wyjątkowe wydarzenie będzie podsumowaniem pięciu dekad działalności łukowskiego OSiR – instytucji, która od pół wieku kształtuje sportowy charakter miasta. Podczas gali zaprezentujemy historię ośrodka, uhonorujemy zasłużonych pracowników, działaczy, partnerów oraz osoby wspierające rozwój sportu i rekreacji w Łukowie - zapowiada dyrektor.

Uroczystość ma wielu patronów, m.in. wojewodę czy marszałka.

Gala ma być transmitowana na żywo na oficjalnym kanale YouTube OSiR.