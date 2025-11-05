Bezpłatne badania w Lubelskiem. Pacjenci mają do wyboru osiem placówek

Akcja organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Leczenia Ran. „Zadbaj o stopy, zanim będzie za późno” - zachęcają jej inicjatorzy i zapewniają, że wystarczy skorzystać z kilkuminutowego, bezpłatnego badania, by sprawdzić czucie i krążenie oraz dowiedzieć się, jak skutecznie zapobiegać najgroźniejszym powikłaniom cukrzycy.

A to dla cukrzyków ważne, bo jak wynika z danych Porozumienia na rzecz Profesjonalnej Terapii Ran powstałego w ramach kampanii „Rany pod kontrolą”, w Polsce rocznie wykonuje się ponad 11 tysięcy amputacji kończyn dolnych, aż 76 procent z nich to amputacje wysokie. Tymczasem podobno większości z takich przypadków można zapobiec dzięki szybkiej diagnozie.

– Stopa cukrzycowa rozwija się podstępnie. Większość powikłań nie jest zauważana przez chorego, nawet gdy doszło już do poważnych uszkodzeń w obrębie stopy. Również lekarze rodzinni i diabetolodzy bardzo rzadko nakazują choremu okazanie stóp dla ich skontrolowania, o ile chory sam o to nie poprosi. Pierwszym sygnałem alarmowym może być „zwykłe” zaczerwienienie, odcisk albo drobna rana, która postępuje, ale pacjent na to nie reaguje, bo najczęściej nie odczuwa bólu. Jest to moment, w którym czujny musi być system, czyli pracownicy opieki zdrowotnej oraz podolodzy. Akcja ma tę czujność stworzyć, upowszechnić poprzez edukację i łatwy dostęp do badania – mówi dr n. med. Przemysław Lipiński, prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, Przedstawiciel Polski w D-Foot International, ekspert kampanii Rany pod kontrolą.

W województwie lubelskim do inicjatywy przystąpiło 8 placówek. Pacjentów mają przyjmować między 17 a 22 listopada. Gdzie można się zgłaszać i przebadać? Oto lista:

Bosespa Gabinet podologiczny Edyta Wójcik-Garbal

Okulickiego 21/20 21-040 Świdnik

tel: 661453057



Instytut Medycyny Wsi

Jaczewskiego 2 20-090 Lublin

tel: 818181000

Uwagi: rejestracja telefoniczna 08:00–15:00



Ranowe

Nowy Rynek 5a 22-400 Zamość

tel: 508713870



MEDRAN Poradnia Leczenia Ran i Podologia Lublin

Północna 20a 20-064 Lublin

tel: 609514877, 695743113



Łuksja-med

Staropojarska 3 21-400 Łuków

tel: 257985250



Wysokie

Wysokie 152 22-400 Wysokie

tel: 572323466



MEDRAN Poradnia Leczenia Ran i Podologia Ewa Podgórska

Marii Konopnickiej 7 22-400 Zamość

tel: 666601982



Wysomed Marta Duda

Wysokie 152 22-400 Wysokie

tel: 723486505

Samo badanie nie zajmuje dużo czasu – maksymalnie 10 minut. Obejmuje sprawdzenie czucia stóp, ocenę tętna oraz rozmowę edukacyjną. Celem jest określenie tzw. grupy ryzyka i przekazanie pacjentowi jasnych, praktycznych zaleceń.

Badania skierowane są do wszystkich pacjentów z rozpoznaną cukrzycą niezależnie od typu czy długości leczenia z wyłączeniem osób aktualnie leczonych z powodu owrzodzenia stopy cukrzycowej. Celem jest profilaktyka i stwierdzenie pierwszych symptomów możliwych powikłań.

Diabetycy, u których zostaną stwierdzone już obecne powikłania będą wymagali pilnego włączenia leczenia. Dla ratowania takich chorych Polskie Towarzystwo Leczenia Ran postuluje utworzenie oddziału stopy cukrzycowej w każdym województwie.