PZL Leonardo Avia Świdnik wygrała Memoriał Wiesława Gawłowskiego

Oprócz Avii i gospodarzy, miejscowej Lechii, udział wzięły KKS Mickiewicz Kluczbork i KPS Siedlce. W półfinale świdniczanie pokonali KPR Siedlce 3:0. W drugim Lechia, po zaciętym boju, okazała się lepsza od Mickiewicz Kluczbork (3:2).

Trzecie miejsce zajął Mickiewicz, który pokonał ekipę z Siedlec w trzech setach. Na zakończenie memoriału rozegrano finał. W nim drużyna prowadzona przez Jakuba Guza ograła Lechię 3:1. Tym samym świdniczanie triumfowali w Tomaszowie Mazowieckim. - Zakończyliśmy mecz finałowy zwycięstwem. Cieszy dobra forma, jeszcze nie najlepsza, ale ta ma przyjść już na mecze ligowe - powiedział po meczu z Lechią Adrian Gwardiak, środkowy PZL Leonardo Avia.

- Dobrze radziliśmy sobie w przyjęciu. To dobra informacja na cztery dni przed pierwszym meczem w lidze. Wydaje mi się, że największy problem mieliśmy ze skończeniem ataków na wysokiej piłce. To mogło lepiej funkcjonować. W dwóch pierwszych setach Lechia jakby nie dojechała na finał. W trzecim, zupełnie niepotrzebnie, daliśmy jej pomocną dłoń - ocenił Cezary Kostniak, asystent trenera w PZL Leonardo Avia Świdnik.

Już w czwartkowy wieczór (11 września) świdniczanie zainaugurują nowy sezon w PLS 1. Lidze wyjazdowym spotkaniem z MCKiS Jaworzno. Ten mecz rozpocznie się o godzinie 20.30 (transmisja w stacji Polsat Sport 2).

Półfinały:

KPS Siedlce – PZL Leonardo Avia Świdnik 0:3

Lechia Tomaszów Mazowiecki – Mickiewicz Kluczbork 3:2

Mecz o 3. miejsce:

KPS Siedlce – Mickiewicz Kluczbork 0:3

Finał:

PZL Leonardo Avia Świdnik – Lechia Tomaszów Mazowiecki 3:1

Klasyfikacja końcowa Memoriału Wiesława Gawłowskiego w Tomaszowie Mazowieckim: 1. PZL Leonardo Avia Świdnik, 2. Lechia Tomaszów Mazowiecki, 3. KKS Mickiewicz Kluczbork, 4. KPS Siedlce.