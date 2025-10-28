Wrzosy, ozdobne kapusty i bratki. Miasto przystraja się na jesień

Miasto rozpoczęło jesienną wymianę nasadzeń sezonowych na trzech placach w centrum Lublina. Zamiast letnich kwiatów pojawią się rośliny odporne na chłód – bratki, wrzosy i kapusty ozdobne, które będą zdobić miejskie rabaty przez jesień i zimę.
– Wymianę kwiatów w ramach jesiennej obsady rozpoczęliśmy od reprezentacyjnego Placu Litewskiego i od przygotowania gruntu pod nasadzenia bratków. Jeśli pogoda dopisze, jutro posadzimy już nowe rośliny. Bratki to wyjątkowo odporne kwiaty sezonowe, dobrze znoszą spadki temperatur i przymrozki, więc nawet mróz nie jest im straszny. Natomiast w sześciu kaskadowych donicach przy Bramie Krakowskiej na Placu Łokietka pojawią się kapusty ozdobne i wrzosy, czyli rośliny najbardziej kojarzone z jesienią i zimą – mówi Katarzyna Antoń, miejski architekt zieleni, zastępczyni dyrektora Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin.
Jesienna metamorfoza obejmie Plac Litewski, plac Krąpca, plac Łokietka oraz donicę przy ul. Wieniawskiej, w pobliżu siedziby Urzędu Miasta. W sumie zostanie posadzonych 3 tysiące bratków w odcieniach bieli, żółci, bordo, fioletu i błękitu oraz 360 wrzosów i kapust ozdobnych (po 180 sztuk każdego gatunku).
Prace przy nasadzeniach prowadzone są 27 i 28 października. Jeśli pogoda pozwoli, już w najbliższych dniach mieszkańcy i spacerowicze zobaczą centrum Lublina w nowej, jesiennej odsłonie.
