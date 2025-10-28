Wybieramy Koło Gospodyń Wiejskich. Zaczynamy głosowanie

Przypominamy, że w tym roku przygotowaliśmy kilka nowości. Liczbę kategorii zredukowaliśmy do trzech: Rolnik Roku, Hodowca Roku oraz wspomniane Koło Gospodyń Wiejskich Roku. Laureatów w kategoriach Rolnik Roku, Hodowca Roku wybierze kapituła składająca się z specjalistów wydelegowanych przez mecenasów naszego plebiscytu. Wielki finał odbędzie się 26 listopada

Głosowanie na KGW oddajemy poprzez sondę – w ten sposób zostaną wyłonione laureatki. Ważne jest, że dziennie można oddać jeden głos na jednego kandydata. Głosowanie jest bezpłatne i odbywa się wyłącznie poprzez sondę zamieszczoną niżej. Koła, które zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymaj bony zakupowe, każdy o wartości 1000 złotych, ufundowane przez Lubelski Rynek Hurtowy w Elizówce. Głosowanie zakończy się 11 listopada o godzinie 23.59.

Kandydatury do tytułu „Koło Gospodyń Wiejskich 2025”

Koła Gospodyń Wiejskich od dziesięcioleci stanowią serce lokalnych wspólnot. To właśnie dzięki ich zaangażowaniu wieś żyje – organizowane są festyny, warsztaty, kiermasze, akcje charytatywne czy konkursy kulinarne. W województwie lubelskim działa kilkaset takich organizacji, które łączą pokolenia, pielęgnują tradycję i promują nowoczesne oblicze wsi. Przedstawiamy wybrane Koła Gospodyń Wiejskich z naszego regionu, których działalność pokazuje, że lokalna energia, pasja i wspólnota potrafią odmienić życie każdej miejscowości.

1. KGW „Podskale” w Pasiece

Koło Gospodyń Wiejskich „Podskale” z Pasieki to aktywna grupa kobiet, które łączą siły w organizowaniu wydarzeń kulturalnych i społecznych na rzecz swojej miejscowości. Panie z Pasieki angażują się w lokalne inicjatywy, promują tradycyjne potrawy i rękodzieło, a ich działalność cieszy się coraz większym uznaniem mieszkańców gminy i regionu.

2. KGW „Czerwone Korale” w Dąbrówce

Koło „Czerwone Korale” z Dąbrówki powstało 1 lipca 2024 roku. Mimo krótkiego stażu może pochwalić się wieloma sukcesami – m.in. I miejscem w etapie powiatowym i II w półfinale wojewódzkim „Bitwy Regionów 2025” za potrawę „Golonka po potocku z kaszą gryczaną”. Koło brało udział w licznych wydarzeniach, jak Festiwal „Gryczaki”, Festyn „Karp Królewski” czy program TVP Lublin. Członkinie angażują się w akcje charytatywne, organizują warsztaty dla dzieci i biorą udział w szkoleniach kulinarnych oraz kosmetycznych. To przykład młodej, a już bardzo prężnej organizacji.

3. KGW w Gromadzie

Koło w Gromadzie aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności, integrując mieszkańców i promując kulturę ludową. Panie z Gromady organizują spotkania, warsztaty i imprezy wiejskie, podtrzymując tradycje regionu. Ich działalność cieszy się dużym uznaniem i sympatią mieszkańców.

4. Stowarzyszenie KGW w Kocudzy Drugiej

Stowarzyszenie KGW w Kocudzy Drugiej to przykład połączenia tradycji i nowoczesności. Kobiety z Kocudzy nie tylko kultywują obrzędy i kuchnię ludową, ale też realizują projekty społeczne i edukacyjne, które wzmacniają więzi międzypokoleniowe. Ich inicjatywy stanowią inspirację dla innych kół w regionie.

5. KGW „Sąsiadeczki” z Łaszczówki

Koło działa od 1977 roku i zostało założone przez Irenę i Mieczysława Babiarz. Dziś skupia ponad 30 członków, w tym całe rodziny i trzy pokolenia mieszkańców. „Sąsiadeczki” organizują inscenizacje i wydarzenia nawiązujące do dawnych zwyczajów, takie jak „Noc świętojańska w Łaszczówce” czy „Darcie pierza”. Ich ostatni spektakl „U studni. Cztery pory roku” zdobył ponad 10 tysięcy wyświetleń w internecie. Koło z powodzeniem łączy tradycję z nowoczesnymi formami promocji kultury ludowej.

6. KGW w Białkach Dolnych

Koło w Białkach Dolnych (gmina Ułęż) powstało w styczniu 2024 roku i zrzesza 40 członków. Na czele stoi Anna Koczańska. W krótkim czasie gospodynie zdobyły liczne nagrody, m.in. za „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy” oraz w konkursach kulinarnych. Uczestniczą w wydarzeniach o zasięgu wojewódzkim, promując gminę Ułęż. KGW prowadzi też działania integracyjne, organizując warsztaty, pikniki i akcje charytatywne. To koło, które w krótkim czasie stało się ważną częścią lokalnego życia kulturalnego.

7. KGW w Grabowie Ryckim

Koło w Grabowie Ryckim skupia aktywnych mieszkańców zaangażowanych w życie wsi. Członkinie dbają o tradycje, przygotowują lokalne potrawy i reprezentują swoją miejscowość na dożynkach oraz festynach. Ich działalność umacnia więzi społeczne i promuje gminę w regionie.

8. KGW w Prawiednikach

Koło działa od 2018 roku i liczy 43 członków, w tym 11 mężczyzn. „Prawiedniczanie” biorą udział w licznych inicjatywach ekologicznych, takich jak „Operacja Czysta Rzeka”, a także organizują pikniki i warsztaty. Promują zdrową, lokalną żywność i współpracują z wieloma organizacjami społecznymi. Na czele koła stoi Hanna Kuczyńska.

9. KGW „Jagodzianki z Puhar” w Janówce

Koło „Jagodzianki z Puhar” powstało w 2023 roku w Janówce, w gminie Piszczac. Motywem przewodnim działalności są jagody – składnik wielu potraw przygotowywanych przez członkinie. Gospodynie aktywnie uczestniczą w jarmarkach, dożynkach i akcjach charytatywnych, organizują wyjazdy integracyjne i promują gminę Piszczac na wydarzeniach powiatowych. Ich działalność to przykład zaangażowania i pozytywnej energii.

10. KGW „Górczanie” z Górek

Koło powstało w 2018 roku i od początku aktywizuje mieszkańców poprzez warsztaty, konkursy i wydarzenia kulinarne. W „Bitwie Regionów” zajęło III miejsce za potrawę „Karkówka szarpana po Górecku z darami z Krzywego Lasu”. Dwukrotnie reprezentowało województwo lubelskie w konkursie o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP, zdobywając wyróżnienie. „Górczanie” to przykład pasji i wspólnego działania całej społeczności.

11. KGW w Kawce

Koło Gospodyń Wiejskich w Kawce działa aktywnie na rzecz swojej miejscowości, organizując wydarzenia integracyjne i warsztaty rękodzielnicze. Członkinie pielęgnują lokalne tradycje i współpracują z samorządem przy realizacji inicjatyw kulturalnych i społecznych.

12. KGW „Kobiety z Pasją” w Jagodnie

Koło „Kobiety z Pasją” z Jagodnego powstało w styczniu 2024 roku i prowadzi szeroką działalność społeczną, edukacyjną i charytatywną. Współpracuje z Fundacją Biedronka, Komendą Miejską Policji w Chełmie i OPS Gminy Chełm. Organizuje warsztaty, festyny i akcje pomocowe, m.in. dla dzieci i seniorów. Gospodynie z Jagodnego zdobywają nagrody w konkursach kulinarnych i wyróżnienia medialne, promując aktywność kobiet i tradycje regionu.

13. KGW w Chutczu

Koło z Chutcza działa od 2019 roku i skupia 25 członków z kilku miejscowości. Uczestniczy w jarmarkach, świętach pszczelarzy i festynach regionalnych, a także organizuje coroczne Święto Pieczonego Ziemniaka. Panie z Chutcza angażują się w akcje charytatywne i dbają o kultywowanie dawnych tradycji oraz wspólne spędzanie czasu.

14. KGW w Różance

Koło z Różanki od wielu lat integruje mieszkańców poprzez organizację festynów, warsztatów i wydarzeń kulturalnych. Słynie z „bomb różanieckich” – regionalnej potrawy, która przyniosła mu liczne nagrody w konkursach kulinarnych. Działalność KGW w Różance to połączenie tradycji i nowoczesności, a także przykład społecznej aktywności kobiet na wsi.

15. KGW w Drewnikach

Koło z Drewnik w gminie Kraśniczyn działa od 2012 roku. Powstało z potrzeby wspólnego działania i dziś skupia piętnaście kobiet w różnym wieku. Panie angażują się w organizację lokalnych uroczystości, warsztatów i konkursów, zdobywając nagrody za wieńce dożynkowe i stoiska promocyjne. Ich działalność łączy pokolenia i pokazuje, że współpraca i serdeczność są podstawą wspólnoty.

16. KGW „Aktywni i Kreatywni” z Dobromyśli

Koło z Dobromyśli w gminie Siedliszcze to jedna z najbardziej dynamicznych organizacji w regionie. Gospodynie kultywują tradycje, organizują festyny i akcje społeczne, m.in. Wigilię dla osób samotnych oraz pomoc w budowie domu dla osoby z niepełnosprawnością. Koło prowadzi warsztaty rozwojowe dla kobiet, współpracuje z Amazonkami i fundacjami. To przykład współczesnego Koła Gospodyń Wiejskich – aktywnego, empatycznego i otwartego na innych.

17. KGW w Sadurkach

Koło w Sadurkach działa od 1955 roku, łącząc tradycję z nowoczesnością. Słynie z potraw takich jak bociany, pierogi z marchewką czy gołąbki z kaszą pęczak i grzybami. Gospodynie organizują Sadurskie Mikołajki, wieczerze wigilijne i akcje charytatywne. Dzięki funduszom z ARiMR doposażą świetlicę i tworzą wieńce oraz palmy wielkanocne. To jedno z najstarszych i najbardziej zasłużonych kół w regionie.

18. KGW „Pod Podkową” w Wojciechowie

Koło „Pod Podkową” w Wojciechowie działa od listopada 2024 roku i szybko zdobyło uznanie mieszkańców. Organizuje kiermasze świąteczne, wspiera lokalne uroczystości i bierze udział w konkursach kulinarnych. Zdobyło II miejsce w „Bitwie Regionów” i I miejsce za wieniec tradycyjny na dożynkach gminnych. W jego skład wchodzą trzy pokolenia – od matek po dzieci – a panowie wspierają każdą inicjatywę. To młode, ale niezwykle zaangażowane koło z dużym potencjałem.