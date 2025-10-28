Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Ireneusz Pietrzykowski (Chełmianka): Miło było patrzeć na radość chłopaków po meczu z KSZO

Autor: lukisz
(fot. Chełmianka Chełm/facebook)

Chełmianka na kolejne zwycięstwo w lidze czekała niemal miesiąc. Poprzednio trzy punkty zgarnęła w domowym meczu ze Spartą Kazimierza Wielka. W sobotę się jednak przełamała i to w najlepszym, możliwym momencie. Biało-zieloni pokonali na wyjeździe KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 3:1.

Trzeba od razu dodać, że goście byli mocno osłabieni. Niespodziewanie Bartłomiej Korbecki, czyli bezdyskusyjnie motor napędowy akcji ofensywnych ekipy z Chełma rozpoczął zawody na ławce rezerwowych. Szybko okazało się jednak, że z powodu kontuzji.

– Długo się wahaliśmy i ostatecznie jednak zapadła decyzja, że nie zacznie meczu w pierwszym składzie. Nie trenował praktycznie cały tydzień, z powodu problemów z mięśniem. Jak to w takich sytuacjach bywa, pojawiło się ryzyko, że w przypadku gry może nam wypaść na dłużej, np. do końca rundy, a do tego byśmy nie chcieli. W piątek wrócił jednak do zajęć i przekonywał, że nic go już nie boli. Mimo to dmuchaliśmy na zimne – wyjaśnia Ireneusz Pietrzykowski.

Popularny „Korbi” pojawił się na murawie w końcówce, kiedy jego drużyna prowadziła już 2:1. I to właśnie on przesądził o losach spotkania. Po świetnie wyprowadzonej kontrze przez Michała Mydlarza wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem, a przy okazji ustalił wynik na 3:1 dla Chełmianki.

A jak szkoleniowiec ocenia sobotnie spotkanie z KSZO?

– To był trzeci mecz z rzędu, który wyglądał podobnie. Obie drużyny miały dobry moment w pierwszej połowie. Różnica była taka, że my z niego nie skorzystaliśmy, a rywale tak. Obraz pierwszej części nie wyglądał źle, ale to było wyrównane spotkanie. W drugiej połowie przeciwnika jednak nie było, jak z Wiślanami i ze Starem. Fajnie, że odwróciliśmy losy spotkania i że zawodnicy ofensywni zdobywali gole. Miło było też widzieć radość chłopaków w szatni. Czekaliśmy długo na takie spotkanie. Wiadomo, że wyniki nie były zadowalające. Na grę nie można było specjalnie narzekać, ale liczą się bramki i punkty, a nam brakowało tego wykończenia. Tym razem strzeliliśmy trzy gole i zagraliśmy dobry mecz – mówi trener Pietrzykowski.

Dzięki pełnej puli Chełmianka znowu zbliżyła się do drużyn z czołówki. W tabeli ponownie prowadzą Wiślanie Skawina z dorobkiem 29 punktów. Biało-zieloni mają ich na koncie 25. „Oczko” więcej ma KSZO, a Avia jest lepsza o dwa.

– Nie ma zespołu, który na tym etapie będzie punktował seriami, bo ta liga jest bardzo wyrównana. Jest też mnóstwo zespołów, które potrafią odbierać punkty faworytom. Niemal w każdej kolejce tak to wygląda. Wielka trójka wygrywała w pierwszych czterech seriach gier, ale później przeważnie ktoś zawsze tracił. Uważam, że to jest najlepsza grupa z tych trzecioligowych i tutaj jest najtrudniej o punkty. Mimo to zdania nie zmieniam. Mam duży szacunek do Wiślan, za dobrą robotę, którą robią w tym sezonie. Długofalowo myślę jednak, że w walce o awans oprócz nas nadal będą się liczyły: KSZO i Avia – mówi opiekun ekipy z Chełma.

Jego podopieczni w najbliższy piątek zmierzą się u siebie z Cracovią II. Rezerwy „Pasów” po dobrym początku rozgrywek ostatnio nieco zwolniły tempo. W czterech spotkaniach dopisały do swojego konta tylko cztery punkty. Piątkowy mecz w Chełmie rozpocznie się o godz. 18.

BETCLIC III LIGA, GR. IV
14. KOLEJKA

Wyniki:

Avia Świdnik - Star Starachowice 1-1
Cracovia II - Wisła II Kraków 0-1
Czarni Połaniec - Sokół Kolbuszowa Dolna 2-0
KSZO Ostrowiec Św. - Chełmianka 1-3
Naprzód Jędrzejów - Wiślanie Skawina 1-2
Podlasie Biała Podlaska - Sparta Kazimierza Wielka 2-0
Pogoń Sokół Lubaczów - Świdniczanka Świdnik 3-1
Siarka Tarnobrzeg - Stal Kraśnik 1-0
Wisłoka Dębica - Korona II Kielce 2-3

Tabela:

1. Wiślanie 14 29 27-23
2. Avia 14 27 29-19
3. KSZO 14 26 22-14
4. Chełmianka 14 25 22-17
5. Siarka 14 24 27-19
6. Pogoń Sokół 14 23 24-14
7. Podlasie 14 23 26-23
8. Wisłoka 14 22 22-17
9. Star 14 22 20-16
10. Cracovia II 14 21 22-25
11. Korona II 14 20 25-25
12. Czarni 14 19 22-23
13. Stal K. 14 16 22-20
14. Naprzód 14 15 17-24
15. Wisła II 14 13 21-33
16. Świdniczanka 14 12 22-27
17. Sokół Kolbuszowa 14 7 11-25
18. Sparta 14 7 16-33

