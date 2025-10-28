Tyłem do wody marsz. Raki wracają do środowiska

– 27 października wypuściliśmy we wskazanych miejscach prawie tysiąc sztuk raków, z zachowaniem proporcji płci 1:1 – mówi Tomasz Makowski, kierownik Zespołu Komunikacji i Edukacji Wodnej w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Lublinie.

– Celem projektu jest odbudowa i wzmocnienie populacji tego sympatycznego skorupiaka w administrowanych przez nas wodach oraz zwiększanie różnorodności biologicznej w naszych ekosystemach – dodaje Marcin Troć, dyrektor RZGW w Lublinie. – Bieżący nadzór i monitoring siedlisk wytypowanych przez naszego eksperta z zakresu ichtiobiologii i astakologii potwierdził, że wypuszczone w ubiegłym roku raki zadomowiły się w nowych środowiskach i rozmnażają się – podkreśla.

Przed wypuszczeniem do naturalnych siedlisk raki są stopniowo adaptowane do nowych warunków poprzez kilkukrotne, krótkotrwałe (ok. 15–20 sekund) zanurzanie w wodzie.

Wypuszczone do środowiska 2,5-letnie raki pochodzą z zamkniętego ośrodka hodowlanego na jeziorze Sominko w miejscowości Grzybowo (woj. pomorskie). Hodowla posiada zaświadczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii, potwierdzające, że nie jest objęta restrykcjami dotyczącymi zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.