10 lat inwestycji Panattoni w Lublinie i regionie

Jak Panattoni ocenia swoją dotychczasową działalność w Lublinie i regionie?

– W województwie lubelskim jesteśmy obecni od blisko dekady i możemy śmiało powiedzieć, że był to jeden z najlepszych kierunków rozwoju Panattoni w Polsce Wschodniej. Nasze inwestycje znacząco zmieniły krajobraz rynku magazynowo-produkcyjnego w regionie. W Lublinie i gminach ościennych – Świdniku i Niemcach – dostarczyliśmy łącznie 269 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni w pięciu obiektach magazynowo-przemysłowych. To aż 63 proc. całkowitego zasobu magazynowego i przemysłowego w regionie. Te projekty są niemal w pełni skomercjalizowane, przyciągają zarówno międzynarodowe koncerny, jak i dynamicznie rozwijające się firmy lokalne. Rola Lublina zmienia się, w ostatnich latach staje się on istotnym ośrodkiem gospodarczym i uważam, że Panattoni ma w tym swój istotny udział.

Co sprawiło, że firma zdecydowała się rozwijać właśnie tutaj?

– O rozwoju inwestycji w Lublinie zadecydowały wyjątkowe położenie i potencjał regionu. Gdy zaczynaliśmy tu inwestować, infrastruktura dopiero rozwijała się. Teraz miasto leży na strategicznej osi transportowej Via Carpatia, z dostępem do dróg ekspresowych S12, S17 i S19, co zapewnia szybkie połączenia z Warszawą, resztą Polski oraz krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Mamy też bliskość lotniska w Świdniku z terminalem cargo, którego rola w obsłudze transportu do i z Ukrainy będzie w najbliższych latach rosła. Kluczowy jest kapitał ludzki – Lublin to silny ośrodek akademicki z dziewięcioma uczelniami i około 72 tys. absolwentów rocznie. Politechnika Lubelska i inne szkoły techniczne dostarczają wykwalifikowane kadry, a koszty pracy pozostają o 10–15 proc. niższe niż w centralnej czy zachodniej Polsce. To zestaw argumentów, który od początku czynił ten rynek bardzo atrakcyjnym dla inwestorów.

Jakie inwestycje Panattoni zrealizowało dotychczas w województwie lubelskim?

– Naszą obecność rozpoczęliśmy w 2016 roku od Panattoni Park Lublin I przy ul. Franczaka „Lalka”, gdzie powstało około 70 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni i była to jedna z pierwszych inwestycji A-klasowych w regionie. W kolejnych latach zrealizowaliśmy kolejne parki w Lublinie, Świdniku i Niemcach. Nasze inwestycje obecnie to 4 parki magazynowo-przemysłowe oraz szyty na miarę (BTS) obiekt produkcyjno-rozwojowy, zrealizowany dla producenta oświetlenia TRILUX. Najemcami naszych parków są m.in.: Stella Pack – dystrybutor niechemicznych środków czystości i produktów higienicznych, firmy branży elektronicznej KOSTAL Automobil Elektrik czy DATA MODUL, OPmobility, do niedawna znany jako Plastic Omnium, eksporter polskiej żywności – Mastermedia, firmy e-commerce, jak Avides czy operatorzy logistyczni DB Schenker i Rohlig SUUS Logistics. Wyróżnia nas elastyczność – potrafimy dostosować obiekty zarówno do produkcji, logistyki czy R&D.

Ile osób obecnie zatrudniają Państwo w regionie – bezpośrednio lub pośrednio?

– Szacujemy, że w naszych parkach w województwie lubelskim pracuje obecnie około 5 tys. osób. To przede wszystkim pracownicy zakładów lekkiej produkcji, zatrudniających od 100 do 250 osób każdy, ale także personel centrów logistycznych, działów administracyjnych i badawczo-rozwojowych. Obecność Panattoni w regionie przyciągnęła kapitał zagraniczny, a także umożliwiła wielu lokalnym firmom przeniesienie działalności do obiektów A-klasy. Nasze nowoczesne obiekty przekładają się na wyższy komfort pracy, większą wydajność i wzrost konkurencyjności. Ważne jest też, że nasi najemcy współpracują z uczelniami, oferując studentom praktyki, staże i szkolenia, które często kończą się ofertą zatrudnienia.

Jakie są plany Panattoni na najbliższe miesiące i lata w województwie lubelskim, czy możemy się spodziewać kolejnych parków logistycznych lub rozbudowy istniejących obiektów?

– W tej chwili realizujemy w Świdniku nową inwestycję dla dużego operatora kurierskiego, której zakończenie planowane jest na jesień. Równocześnie planujemy kolejny projekt – mamy już decyzję środowiskową na nasz piąty park o powierzchni do 50 tys. mkw. Ten teren jest w pełni przygotowany i może zostać dostosowany do lekkiej produkcji, logistyki czy e-commerce. Patrząc szerzej, chcemy utrzymać dynamikę rozwoju – zarówno poprzez nowe inwestycje, jak i rozbudowę istniejących parków dla naszych obecnych klientów. Widzimy też rosnące zainteresowanie powierzchnią magazynową w kontekście przyszłej odbudowy Ukrainy – Lublin i okolice będą naturalnym zapleczem logistycznym dla tego procesu.

Jakie znaczenie mają relacje z lokalnym środowiskiem gospodarczym?

– Mają one fundamentalne znaczenie. Od początku współpracujemy z władzami samorządowymi, agencjami rozwoju gospodarczego, uczelniami i lokalnymi przedsiębiorcami. Dzięki temu nasze projekty wpisują się w strategie rozwoju miasta i województwa, które stawiają na przemysł lekki, automotive i maszynowy. Ta współpraca przynosi korzyści obu stronom – my stawiamy nowoczesne obiekty, a lokalna gospodarka zyskuje nowych inwestorów i miejsca pracy, co pozwala jej się dynamicznie rozwijać.

Jakie inicjatywy środowiskowe firma wspierała w ostatnim czasie?

– Wszystkie nasze nowe inwestycje podlegają certyfikacji BREEAM co najmniej na wysokim poziomie Excellent. Wdrażamy rozwiązania ograniczające zużycie energii i wody, jak inteligentne systemy oświetlenia, elektrozawory w łazienkach czy systemy monitorowania wycieków. Na terenach parków tworzymy zielone strefy z nasadzeniami drzew, łąkami kwietnymi i trawnikami krajobrazowymi. Przy obiektach powstają też strefy rekreacyjne dla pracowników – z pergolami, ławkami czy stojakami rowerowymi. Naszym celem jest tworzenie obiektów, które są przyjazne zarówno dla biznesu, jak i dla środowiska oraz społeczności lokalnej.