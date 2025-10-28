MON proponuje rodzinie z Wyryk dodatkowe 200 tys. zł zadośćuczynienia. „Państwo w takich sytuacjach działa”

W nocy z 9 na 10 września polską przestrzeń powietrzną naruszyły drony podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę. W wyniku działań obronnych polskiego i sojuszniczego lotnictwa w Wyrykach-Woli uszkodzony został dom mieszkalny i samochód osobowy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Lublinie.

We wtorek w Radiu ZET wiceszef MON zapewnił, że sprawa zadośćuczynienia dla poszkodowanych jest pod pełną kontrolą zarówno resortu obrony, jak i Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

– Rodzina otrzymała zadośćuczynienie oraz lokal zastępczy o powierzchni ok. 80 m². Zdecydowała się, żeby starego domu nie remontować, a w zamian oczekuje budowy nowego domu na koszt państwa. I tak będzie – powiedział Cezary Tomczyk.

Jak dodał, resort zaproponował dodatkowe 200 tys. zł, a obecnie trwa przygotowywanie kosztorysu budowy nowego domu. – Rodzina wybrała już projekt. Potem rozpocznie się proces inwestycyjny – wyjaśnił wiceszef MON.

– Chcę, żeby każdy wiedział, że państwo w takich sytuacjach działa – podkreślił Tomczyk.

W ubiegłym tygodniu radni sejmiku województwa lubelskiego zdecydowali o wsparciu poszkodowanej rodziny kwotą 70 tys. zł. Jak wcześniej informowało MON, nowy dom zostanie wybudowany od podstaw na koszt państwa, a środki trafią przez urząd wojewódzki na konto gminy, która następnie wypłaci je rodzinie.

Źródło: PAP