Paweł Golański po rundzie jesiennej odejdzie z Motoru Lublin

Autor: Zdjęcie autora lukisz
Paweł Golański wkrótce pożegna się z Motorem Lublin
Paweł Golański wkrótce pożegna się z Motorem Lublin (fot. Łukasz Wójcik/Motor Lublin)

W poniedziałkowy wieczór Zbigniew Jakubas potwierdził, że Paweł Golański wkrótce przestanie pełnić funkcję dyrektora sportowego Motoru Lublin. 43-latek zostanie w klubie jedynie do końca rundy jesiennej.

Golański po tym, jak zakończył karierę piłkarską został dyrektorem sportowym Korony Kielce, gdzie pracował w latach 2021-2024. Rok temu zastąpił na tym samym stanowisku w Motorze Michała Wlaźlika. Okazuje się jednak, że wkrótce żółto-biało-niebiescy będą mieli nowego dyrektora sportowego.

Plotki w poniedziałek na antenie Canal+, podczas programu „Ekstraklasa po godzinach” potwierdził prezes i właściciel klubu z Lublina Zbigniew Jakubas.

– Z Pawłem Golańskim nie będziemy kontynuowali współpracy. Będzie w klubie do końca rundy. Mam do Pawła duży szacunek, natomiast czego oczekuje, podstawowa sprawa: dyrektor sportowy będzie musiał mieszkać w Lublinie, być może z całą rodziną. Być na wszystkich treningach, ustawić dobrze dział skautingu. Mamy rozwijającą się akademię, z której organizacji również nie jestem zadowolony. To chce powierzyć nowemu dyrektorowi sportowemu – wyjaśnia prezes Jakubas.

Kibice sporo w ostatnim czasie narzekali na transfery Motoru, ale szef ekipy z Lublina przyznaje, że letnie ruchy kadrowe nie miały wpływu na jego decyzję.

– Paweł Golański jest bardzo wyważonym, spokojnym człowiekiem i za to go cenię. Poszła informacja, że złe transfery, ale to nie jest prawda. Motor odbudował Samuela Mraza, który nigdzie wcześniej nie zagrzał miejsca i nie strzelał bramek. To jest nasz silny sztab, który bardzo ciężko pracuje nad zawodnikami. Poświęcamy tym ludziom bardzo dużo czasu, żeby byli innymi zawodnikami, niż jak przychodzili do Motoru – wyjaśnia Zbigniew Jakubas.

Dodał również, jakie stawia przed klubem cele na najbliższe lata.

– Moje ambicje sięgają nie tego, żeby Motor nie spadał. Widzę, jakie błędy myślowe popełniałem na początku. Droga na skróty w piłce nie istnieje. Patrzę na kluby, które robią transfery i myślą, że 5-7 transferami wygra się mecz. Drużyna, to drużyna, tak się nie da. My też mieliśmy siedmiu nowych i zanim ich się zgra, zanim zrozumieją taktykę, potrzeba na to czasu. W ciągu trzech lat chciałbym, aby drużyna była w pierwszej czwórce-piątce, ale przede wszystkim, żeby Motor grał regularnie – wyjaśnia prezes żółto-biało-niebieskich.

PKO BP EKSTRAKLASA
13. KOLEJKA

Wyniki:

Arka Gdynia  - Piast Gliwice 2-1
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Zagłębie Lubin 1-1
GKS Katowice - Korona Kielce 1-0
Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 2-1
Legia Warszawa - Lech Poznań 0-0
Motor Lublin - Widzew Łódź 3-0
Pogoń Szczecin - Cracovia 2-1
Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk 2-1
Radomiak Radom - Wisła Płock

Tabela:

1. Górnik 13 26 21-11
2. Jagiellonia 12 24 24-15
3. Cracovia 12 21 21-14
4. Wisła Płock 11 21 15-8
5. Lech 12 20 20-18
6. Korona 13 19 16-12
7. Zagłębie 12 17 25-18
8. Raków 12 17 14-16
9. Pogoń 13 17 20-23
10. Legia 12 16 14-12
11. Widzew 13 16 20-20
12. Radomiak 12 15 22-22
13. Arka 13 15 9-20
14. Motor 12 14 16-21
15. Katowice 13 14 17-24
16. Lechia 13 10 22-29
17. Bruk-Bet 13 10 17-25
18. Piast 11 7 10-15

