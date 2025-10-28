Pierwsze sekundy po postrzale, oparzeniu, urazie – co robić w terenie?

Co robić w przypadku oparzenia?

Oparzenia mogą być skutkiem ognia, kontaktu z prądem, substancji chemicznych lub eksplozji. W terenie, bez dostępu do sterylnych warunków, najważniejsze są chłodzenie, zabezpieczenie i zapobieganie zakażeniu.

Oparzenie termiczne

Zatrzymaj działanie źródła ciepła. Odciągnij poszkodowanego od ognia, zdejmij biżuterię.

Odciągnij poszkodowanego od ognia, zdejmij biżuterię. Chłód, nie lód. Schładzaj miejsce czystą wodą przez 15–20 minut. Nie używaj lodu, masła, tłuszczu ani mąki.

Schładzaj miejsce czystą wodą przez 15–20 minut. Nie używaj lodu, masła, tłuszczu ani mąki. Nie zdejmuj przyklejonych ubrań. Jeśli ubranie przylgnęło do skóry – chłódź przez materiał.

Jeśli ubranie przylgnęło do skóry – chłódź przez materiał. Zabezpiecz ranę jałowym opatrunkiem.

Oparzenie chemiczne lub elektryczne

Odizoluj źródło prądu lub substancji. Nie dotykaj poszkodowanego, dopóki nie masz pewności, że zagrożenie ustało.

Nie dotykaj poszkodowanego, dopóki nie masz pewności, że zagrożenie ustało. Przy oparzeniu chemicznym – obficie spłukuj wodą przez co najmniej 15 minut.

– obficie spłukuj wodą przez co najmniej 15 minut. Przy oparzeniu elektrycznym – zawsze wezwij pomoc medyczną, nawet jeśli objawy wydają się niegroźne. Prąd często powoduje głębokie uszkodzenia wewnętrzne.

Jak reagować w przypadku urazów mechanicznych i złamań w terenie?

Silne uderzenie, upadek z wysokości czy przygniecenie mogą skutkować złamaniami, zwichnięciami lub urazem kręgosłupa.

Zasady postępowania:

Nie nastawiaj kończyny! Twoim celem jest unieruchomienie, nie naprawa.

Twoim celem jest unieruchomienie, nie naprawa. Użyj tego, co masz: kijki trekkingowe, gałąź, szalik, pasek – cokolwiek, co unieruchomi kończynę.

kijki trekkingowe, gałąź, szalik, pasek – cokolwiek, co unieruchomi kończynę. Obserwuj objawy wstrząsu: bladość, zimny pot, przyspieszony oddech.

bladość, zimny pot, przyspieszony oddech. Nie poruszaj poszkodowanego z podejrzeniem urazu kręgosłupa.

Utrzymuj ciepło. Przykryj rannego folią NRC lub kurtką.

Jak zapanować nad emocjami?

W sytuacji zagrożenia życie często zależy nie tylko od wiedzy i umiejętności technicznych, ale przede wszystkim od opanowania. Strach, stres i adrenalina to naturalne reakcje organizmu – nie da się ich całkowicie wyłączyć, jednak można nauczyć się nad nimi panować.

W momencie zdarzenia skup się na zadaniu, nie na emocjach. Chaos i panika potrafią sparaliżować nawet doświadczonego ratownika, dlatego warto mieć w głowie prostą sekwencję: bezpieczeństwo – oddech – krwotok – świadomość. Powtarzanie jej pomaga zachować strukturę myślenia, nawet w sytuacji ogromnego stresu. Działaj spokojnie i pewnie, nawet jeśli możesz zrobić tylko jeden konkretny krok – lepiej wykonać go poprawnie, niż podejmować chaotyczne próby ratowania.

Po zakończeniu akcji ratunkowej daj sobie czas na oddech i regenerację. Stres pourazowy to realne zjawisko, które może pojawić się nawet wiele godzin po zdarzeniu. Właśnie dlatego praktyczne szkolenia z pierwszej pomocy uczą nie tylko technik medycznych, ale też odporności psychicznej. To umiejętność, której nie zdobędziesz z podręcznika – rodzi się dopiero w działaniu i powtarzaniu procedur w kontrolowanych, realistycznych warunkach.

Co zawsze warto mieć przy sobie?

Nie musisz nosić ze sobą wojskowego ekwipunku, żeby skutecznie reagować w sytuacji awaryjnej. Wystarczy kilka podstawowych rzeczy, które zmieszczą się w małej saszetce lub plecaku. Każdy z tych elementów może w kluczowym momencie zdecydować o czyimś życiu – szczególnie, gdy pomoc medyczna jest daleko.

Opaska uciskowa (staza) – to najważniejszy element apteczki terenowej. Użyjesz jej, gdy zwykły ucisk rany nie zatrzymuje krwawienia. Założona w odpowiednim momencie może uratować życie przy poważnym krwotoku z kończyny.

– to najważniejszy element apteczki terenowej. Użyjesz jej, gdy zwykły ucisk rany nie zatrzymuje krwawienia. Założona w odpowiednim momencie może uratować życie przy poważnym krwotoku z kończyny. Rękawiczki nitrylowe – chronią nie tylko osobę udzielającą pomocy, ale też poszkodowanego. W stresie łatwo zapomnieć o własnym bezpieczeństwie, dlatego rękawiczki powinny być zawsze na wierzchu w apteczce.

– chronią nie tylko osobę udzielającą pomocy, ale też poszkodowanego. W stresie łatwo zapomnieć o własnym bezpieczeństwie, dlatego rękawiczki powinny być zawsze na wierzchu w apteczce. Gaziki i bandaż elastyczny – pozwalają zabezpieczyć ranę po ucisku lub zatrzymaniu krwawienia. W terenie nawet niewielka rana może być źródłem infekcji, dlatego liczy się sterylność i szybkie działanie.

– pozwalają zabezpieczyć ranę po ucisku lub zatrzymaniu krwawienia. W terenie nawet niewielka rana może być źródłem infekcji, dlatego liczy się sterylność i szybkie działanie. Folia NRC (koc ratunkowy) – lekka, niepozorna, a ratuje życie. Chroni przed wychłodzeniem, które może pojawić się nawet w ciepły dzień po utracie krwi czy wstrząsie. Złota strona do góry, gdy chcesz ogrzać, srebrna – gdy chcesz chronić przed słońcem.

– lekka, niepozorna, a ratuje życie. Chroni przed wychłodzeniem, które może pojawić się nawet w ciepły dzień po utracie krwi czy wstrząsie. Złota strona do góry, gdy chcesz ogrzać, srebrna – gdy chcesz chronić przed słońcem. Plaster lub taśma medyczna – przydają się do mocowania opatrunków i improwizowanych unieruchomień. Drobny element, który w terenie bywa bezcenny.

– przydają się do mocowania opatrunków i improwizowanych unieruchomień. Drobny element, który w terenie bywa bezcenny. Marker – prosty, ale bardzo ważny. W przypadku założenia stazy służy do oznaczenia godziny jej założenia – informacja kluczowa dla ratowników medycznych przejmujących poszkodowanego.

– prosty, ale bardzo ważny. W przypadku założenia stazy służy do oznaczenia godziny jej założenia – informacja kluczowa dla ratowników medycznych przejmujących poszkodowanego. Latarka czołowa – wolne ręce to bezpieczeństwo i skuteczność działania. Czołówka sprawdza się po zmroku, w lesie, w samochodzie czy w terenie, gdzie dostęp do światła jest ograniczony.

Tych kilka elementów nie zajmuje wiele miejsca, a daje ogromne możliwości działania w sytuacji kryzysowej. Dobrze spakowana, regularnie uzupełniana apteczka terenowa to nie dodatek – to realne narzędzie ratowania życia.

Pierwsze sekundy po postrzale, oparzeniu czy urazie to moment, w którym liczy się zimna krew i znajomość podstawowych procedur. Każdy z nas może być pierwszym ogniwem łańcucha przeżycia – niezależnie od tego, czy jesteśmy w mundurze, w górach, czy w codziennej sytuacji.

