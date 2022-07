LUK Lublin rozpocznie sezon od meczu z Czarnymi Radom. Więcej drużyn i goście z Ukrainy

Najważniejsze zmiany? Zwiększono liczbę drużyn do 16. Dodatkowo uczestnikiem rozgrywek będzie Volley Club Barkom Lwów. Spotkania w roli gospodarza ekipa z Ukrainy rozgrywać będzie w Krakowie.

– Według mnie to historyczna data dla siatkówki. Dużo pracy wykonano po obu stronach, polska siatkarska społeczność zrobiła naprawdę wiele, byśmy mogli zagrać w PlusLidze. Bardzo dziękuję Polskiej Lidze Siatkówki, ale także PZPS, władzom miasta Krakowa, czy Ministerstwa Sportu i Turystyki, za pomoc w przeprowadzeniu tej skomplikowanej akcji. Dla Ukrainy to ważna sprawa. Chcemy podtrzymywać naszego ducha walki. Musimy na boisku i wokół niego robić wszystko, by pomóc w tym zwycięstwie. Jak nie uda nam się już w tym sezonie być wysoko w PlusLidze to spróbujemy być w czołówce w następnych – powiedział Oleg Baran, prezes Volley Club Barkom Lwów.

– To dla nas duża sprawa, przyjęcie zespołu ze Lwowa to odważny ale przemyślany ruch. Liczymy na to, że Barkom przyciągnie na trybuny wielu nowych kibiców, pokaże siatkówkę Ukraińcom, a także będzie symbolem współpracy pomiędzy naszymi narodami. Cieszymy się, że klub znalazł tak dobrych partnerów w naszym kraju, zagra w historycznym dla polskiej siatkówki mieście – Krakowie – stwierdził Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki.

Zespół ze Lwowa będzie mógł walczyć o medale mistrzostwa Polski, a jeśli zajmie ostatnie miejsce na koniec sezonu zasadniczego – opuści PlusLigę. Nie będzie natomiast brany pod uwagę w europejskich pucharach, w przypadku zajęcia miejsca premiowanego awansem do rozgrywek w Europie. Ukraińcy w drużynie grają na takich zasadach, jak Polacy w PlusLidze, czyli minimum trzech musi znajdować się jednocześnie na boisku. Pozostali siatkarze traktowani są jak obcokrajowcy.

Nowością będą zasady rozgrywania play-off. Prezesi zgodnie zdecydowali, że każda runda toczyć się będzie do trzech zwycięstw. Podniesie to atrakcyjność tej fazy rozgrywek i uniknie przypadkowości wyników.

1. kolejka sezonu PlusLigi 2022/2023

LUK Lublin – Cerrad Enea Czarni Radom * Jastrzębski Węgiel – GKS Katowice * Indykpol AZS Olsztyn – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle * Aluron CMC Warta Zawiercie – PGE Skra Bełchatów * BBTS Bielsko-Biała – Cuprum Lubin * PSG Stal Nysa – Ślepsk Malow Suwałki * Trefl Gdańsk – Volley Club Barkom Lwów * Asseco Resovia Rzeszów – Projekt Warszawa.