UMCS Lublin w czołówce Akademickich Mistrzostw Polski

Najlepsza okazała się Politechnika Gdańska, która w sumie zgromadziła 2144 punkty. Na podium znalazły się jeszcze: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (równo dwa tysiące punktów) oraz Uniwersytet Warszawski (1991 „oczek”). UMCS był ósmy z dorobkiem 1640 punktów.

Jeżeli chodzi o medale, to przedstawiciele lubelskiej uczelni zgromadzili 25 krążków, w tym: 10 złotych, dziewięć srebrnych i sześć brązowych. A ten dorobek dał im czwartą lokatę. Trzeba jednak dodać, że wśród uniwersytetów osiągnęli drugi wynik.

Jakie dyscypliny w tym roku były mocną stroną UMCS? Nie pierwszy raz przede wszystkim lekkoatletyka. Panie zwyciężyły w klasyfikacji generalnej, a druga lokata przypadła panom. Ponownie Srebro dobry wynik przyniosła rywalizacja kobiet w koszykówce. Tym razem na konto lublinianek wpadło srebro w klasyfikacji generalnej i złoto, jeżeli chodzi o uniwersytety. Udanie zaprezentowali się także piłkarze ręczni i piłkarki. Panowie wywalczyli brąz (plus złoto w klasyfikacji uniwersytetów), a panie przegrały dopiero w finale, dlatego wracały do domu ze srebrem (plus srebrem w „generalce”).

Osiem medali wywalczyli pływacy (czwarte miejsce w tej klasyfikacji), a prym wiodły oczywiście: Adela Piskorska i Klara Kowalska. Dobry wynik osiągnęli także: tenisistki i tenisiści stołowi Panowie zakończyli zmagania na piątej pozycji w klasyfikacji generalnej, a dodatkowo zgarnęli złoto w typach uniwersytetów. Panie musiały się zadowolić szóstym miejscem i brązowym krążkiem w typach uniwersytetów.

We wspinaczce sportowe Olaf Malinowski został mistrzem w konkurencji na czas. W typach uniwersytetów był drugi w boulderingu oraz trzeci w konkurencji na trudność. Z kolei Agata Lesiewicz wywalczyła brąz w konkurencji na czas. W klasyfikacji uniwersytetów była najlepsza.

Piłkarki nożne UMCS zajęły siódme miejsce w „generalce”, ale wywalczyły brąz, jeżeli chodzi o klasyfikację uczelni. W biegach przełajowych lublinianki zajęły dziesiąte miejsce (piąte w typach uczelni), a panowie piątą i trzecią. Warto wspomnieć, że Patrycja Kapała wygrała bieg na 6 km.