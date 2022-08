Literki ważne dla uczelni. Te kierunki studiów w Lublinie oceniono najwyżej

Przy ocenie pod uwagę brane są osiągnięcia naukowe pracowników, efekty finansowe prowadzonych badań i prac rozwojowych oraz wpływ prowadzonej działalności na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Na tej podstawie przyznawane są kategorie naukowe A+, A, B+, B lub C. Od otrzymanej oceny zależy możliwość prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów, ale też wysokość subwencji z budżetu państwa. W przypadku uzyskania noty B lub C uczelnia musi liczyć się z utratą wymienionych uprawnień w danej dziedzinie. Parametryzacji mogą być poddane te dyscypliny, w których szkoła wyższa zatrudnia co najmniej 12 pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych.

Z lubelskich uczelni najwięcej, 23 dyscypliny, do ewaluacji zgłosił UMCS. Kategorię A+ otrzymała archeologia, zaś noty A dostało osiem dziedzin (historia, literaturoznawstwo, nauki fizyczne, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o kulturze i religii, nauki prawne, sztuki muzyczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki). Najniższymi notami były kategorie B, przyznane matematyce, filozofii, oraz informatyce technicznej i telekomunikacji.

– Mamy także świadomość występowania obszarów, które powinny zostać udoskonalone. Dyrektorzy części instytutów UMCS podejmują starania zmierzające do podwyższenia kategorii naukowej w obecnej ewaluacji w drodze odwołania, co daje nadzieję na jeszcze wyższą pozycję naszej uczelni w prezentowanym zestawieniu – podkreślają w wydanym komunikacie władze UMCS.

Komisja Ewaluacji Nauki oceniła 14 dyscyplin prowadzonych w KUL. Najwyższymi notami wyróżniono nauki teologiczne oraz prawo kanoniczne. Jedyną kategorię B przyznano ekonomii i finansom i w tym przypadku też należy spodziewać się odwołania.

Po siedem kategorii przyznano Uniwersytetowi Przyrodniczemu i Politechnice Lubelskiej. Uczelnia techniczna może się cieszyć z ocen A+ dla dyscyplin związanych z inżynierią lądową i transportem oraz inżynierią mechaniczną.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników ewaluacji. Oceny poszczególnych dyscyplin potwierdziły wysoką jakość naszych prac naukowych zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Już w tym momencie spełniamy warunki do ubiegania się o status uczelni badawczej. Jeżeli konkurs wystartuje, na pewno złożymy wniosek – podkreśla rektor Politechniki Lubelskiej prof. Zbigniew Pater.

Ewaluacji w zakresie trzech dyscyplin poddał się Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Wszystkim z nich (nauki medyczne, nauki o zdrowiu i nauki farmaceutyczne) przyznano kategorie B+.