Sprawą musiał się zająć Wojewódzki Sąd Administracyjny, bo skargę na regulamin Parku Avia i uchwałę Rady Miasta Świdnik złożył jeden z mieszkańców. Avia to, przypomnijmy, otwarty w 2020 roku kompleks basenów w Świdniku. W jego skład wchodzą także sauny i właśnie tej części dotyczy cała sprawa.

Park wprowadził „Kobiece Środy” a stało sie to z inicjatywy Świdnickiej Rady Kobiet. Miała to być odpowiedź „na zasygnalizowane zapotrzebowanie określonej grupy społecznej na możliwość nieskrępowanego korzystania z udogodnień w ramach „Strefy Relaksu”” – tak burmistrz Świdnika odpowiadał Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie.

To on właśnie rozpoznawał skargę mieszkańca, który akcję, w której mężczyźni nie mogą korzystać z sauny, jest zwykłą dyskryminacją.

Sprawą zajmowali się radni, ale - tak jak burmistrz – nie zauważyli tu złamania prawa. – Takie inicjatywy są praktykowane także w innych saunariach w całej Polsce, także tych komercyjnych, gdzie są wręcz całe noce dla kobiet – mówił nam radny Mariusz Wilk, szef klubu radnych Świdnik Wspólna Sprawa i tłumaczył, że niezadowolony pan może zaproponować też podobną inicjatywę, tyle że skierowaną wyłącznie do mężczyzn.

Radni ostatecznie uznali skargę za bezzasadną, a mieszkaniec poszedł ze sprawą do sądu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny jednak skargę oddalił.

– W ogóle jej nie rozpatrywał powołując się na błędy, które mają się znajdować w mojej skardze – mówi nam pan Paweł. To on jest osobą skarżącą. – Czekam na uzasadnienie wyroku i wówczas zapewne skieruję kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wiem już, że na uzasadnienie czeka także Rzecznik Praw Obywatelskich – dodaje pan Paweł.