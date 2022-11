Świdnik. Maszt już jest. Flaga powieje za kilka dni

"Pod biało-czerwoną" jest ogólnopolską akcją. – Zainicjowaną przez premiera Mateusza Morawieckiego – mówi miejski radny Marcin Magier, świdnicki lider projektu "Pod biało-czerwoną".

Polega na montażu masztów z polską flagą w miastach i mniejszych miejscowościach. Wszystko ma być gotowe na 11 listopada, czyli Święto Nieodległości.

– W Świdniku projekt był realizowany we współpracy z Urzędem Miasta i Starostwem Powiatowym – dodaje radny Marcin Magier. – Maszt został zamontowany w czwartek. Zrobili to pracownicy Zakładu Komunalnego Pegimek na podstawie wydanego kilka tygodni temu pozwolenia na budowę. Najpierw został wykonany fundament a później zamontowany maszt.

Znajduje się w centrum Świdnika, w pobliżu Galerii Venus i sądu – na rondzie Honorowych Dawców Krwi – czyli skrzyżowaniu ul. Racławickiej z ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. – Maszt ładnie się wpisuje w otoczenie i dobrze wygląda. Nie jest zbyt wysoki, ale widoczny z każdego miejsca w mieście – opowiada radny Marcin Magier. – Flaga zostanie uroczyście wciągnięta na maszt podczas uroczystości 11 listopada. Ma wymiary 1,5 x 5 metrów. W Lublinie flaga jest 10 razy większa, ale i maszt i samo miasto jest dużo większe od Świdnika.

Po części na to czy w danym mieście czy też miejscowości będzie Maszt Niepodległości (na jego budowę samorządy mogły otrzymać 6 tys. zł dofinansowania) decydowali mieszkańcy – składając za pośrednictwem internetu podpisy poparcia. W gminie do 20 tys. mieszkańców potrzeba było co najmniej 100 głosów, w gminie od 20 do 100 tys. mieszkańców – 500 głosów, a w ponadstutysięcznych miastach – tysiąc.

Świdnik zdobył 885 głosów (na potrzebnych 500). – Wspólnie ze stowarzyszeniem Marsz Szlakiem Józefa Franczaka ps. "Laluś" zaangażowaliśmy się w ten projekt, aby zachęcić mieszkańców do głosowania – mówi Marcin Magier. – I w ciągu zaledwie 2 godzin udało nam się zdobyć wymaganą liczbę głosów.

Lokalizację wybrali także mieszkańcy – za pośrednictwem mediów społecznościowych, mogli głosować na jedną z kilku propozycji.

Program uroczystości 11 listopada w Świdniku

O godz. 10 w kościele pw. NMP Matki Kościoła rozpocznie się msza w intencji Ojczyzny (z udziałem Helicopters Brass Orchestra). Po modlitwie uczestnicy przemaszerują na pl. Konstytucji 3 Maja gdzie o godz. 11.15 rozpoczną się oficjalnie uroczystości z udziałem władz państwowych i miejskich (pod drodze z kościoła na plac, zostanie wciągnięta flaga na maszt). O godz. 13-15 w Miejskim Ośrodku Kultury (sala widowiskowa) zaplanowano Koncert Patriotyczny: Zespół Tańca Ludowego Leszczyniacy pod kierunkiem Beaty i Lecha Leszczyńskich i Helicopters Brass Orchestra.