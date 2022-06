Polska armia chce kupić śmigłowce z PZL Świdnik. AW149 na celowniku wojska

Mariusz Błaszczak, szef ministerstwa, o możliwości zawarcia kontraktu na dostawę helikopterów powiedział podczas poniedziałkowej odprawy kadry kierowniczej MON i Sił Zbrojnych RP.

– W najbliższym czasie podpiszemy umowy na dostawy m.in. niszczycieli min, zdalnie sterowanych systemów wieżowych ZSSW, zintegrowanych z transporterami Rosomak, wielozadaniowych śmigłowców wsparcia AW149 ze Świdnika, dwóch satelitów obserwacyjnych i niszczycieli czołgów w ramach programu Ottokar-Brzoza – wyliczał minister.

O komentarz poprosiliśmy PZL-Świdnik. – Na tym etapie nie możemy i nawet nie chcemy komentować takich deklaracji. Jest na to po prostu zbyt wcześnie – Dariusz Szulc, rzecznik zakładów, które są częścią włoskiego koncernu Leonardo Helicopters, tylko tyle miał do powiedzenia na temat słów ministra Błaszczaka. Jednocześnie nie potwierdził i nie zaprzeczył, czy były już wcześniej prowadzone rozmowy na ten temat.

We wtorek zapytaliśmy biuro prasowe MON, czy i ewentualnie kiedy resort podpisze umowę na dostawę śmigłowców produkowanych w Świdniku. Do momentu publikacji tego tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Portal defence24.pl, powołując się na swoje źródła, pisze, że śmigłowce AW149 zostaną kupione w ramach programu wielozadaniowych śmigłowców wsparcia Perkoz. Mają to być 32 maszyny, w trzech różnych wariantach: wsparcia bojowego z możliwością prowadzenia zaawansowanego szkolenia lotniczego, dowodzenia oraz rozpoznania i walki elektronicznej.

W połowie maja na stronie PZL-Świdnik pojawił się artykuł zachwalający maszyny produkowane w zakładach, zatytułowany: „Zdolności wielozadaniowych śmigłowców z PZL-Świdnik dla wzmocnienia floty Sił Zbrojnych RP. Doskonałość operacyjna i rozwój krajowego przemysłu lotniczego”. Już w pierwszym zdaniu czytamy, że „PZL-Świdnik proponuje Siłom Zbrojnym nowe, polskie śmigłowce wielozadaniowe opracowane na bazie awangardowych platform”.

Wielozadaniowe 8,5 tony

AW149 to 8,5-tonowy nowoczesny śmigłowiec wielozadaniowy, stosunkowo lekki i łatwy w naprawie. Jak podaje włoski producent, przestronna kabina, w której zmieści się maksymalnie 19 pasażerów, może być łatwo dostosowana do potrzeb konkretnego zadania, na przykład transportu żołnierzy, ewakuacji ofiar czy zapewnienia wsparcia z powietrza. Śmigłowiec jest wyposażony w między innymi, w pełni przegubowe wirniki, system zarządzania i monitorowania maszyny, a jego konstrukcja daje możliwość zainstalowania uzbrojenia strzeleckiego. AW149 może rozwinąć prędkość do 313 km/h.