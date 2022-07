Mieszkańcy Świdnika mają pomysły, na co wydać pieniądze z budżetu obywatelskiego

– Obecna VIII edycja Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego cieszy się dużym zainteresowaniem – zaznacza Agnieszka Sidor z Biura Burmistrza Miasta. – Projekty można było składać od 1 czerwca do 20 czerwca w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Świdnik, w godzinach pracy urzędu lub w formie elektronicznej poprzez stronę internetową Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego. W sumie zostało złożonych 49 projektów, z czego 21 projektów zostało złożonych elektronicznie. Wśród propozycji mieszkańców znalazły się m.in. place zabaw, wypoczynek dla najmłodszych, wydarzenia kulturalne i sportowe oraz zajęcia rozwijające.

Co roku świdnicki urząd przeznacza na projekty złożone do BO milion złotych.

– Projekty, których koszt realizacji brutto nie przekracza 70 tys. zł mogą dotyczyć wszystkich zadań własnych gminy – podaje Sidor. Projekty, których koszt przekracza tą kwotę muszą być zadaniem inwestycyjnym i wiązać się z budową, przebudową, bądź zadanami remontowymi. Maksymalny koszt realizacji projektu brutto nie może przekroczyć 200 tys. zł. I dodaje: – Obecnie trwa ocena formalna projektów, następnie zostaną one ocenione pod względem merytorycznym. Do 18 sierpnia mieszkańcy poznają projekty, które zostaną zakwalifikowane do głosowania.

Głosowanie rozpocznie się 19 września i potrwa do 4 października.