Świdnik chce 50 mln złotych. Mają przyciągnąć biznes

– Nasz wniosek jest już gotowy – mówi Marcin Dmowski, zastępca burmistrza Świdnika.

Bezzwrotne dofinansowanie – 98 proc. wartości inwestycji (minimum 2 proc. udziału własnego) – m.in. jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać na budowę i modernizację infrastruktury: drogowej, elektroenergetycznej (w tym oświetleniowej), technicznej drogowej i wodno-kanalizacyjnej (w tym elementów melioracji gruntu).

Nabór wniosków został wydłużony do 26 lipca.

– Nasz wniosek opiewa na ok. 50 milionów złotych i dotyczy rozbudowy systemu kanalizacji deszczowej a także budowy sieci dróg w SAG. Zależy nam między innymi na połączeniu ul. Nadleśnej (wybudowana w 2020 r. Wtedy też zostało wykonane przedłużenie ul. Żwirki i Wigury – red.) z ul. Brzegową – dodaje zastępca burmistrza Świdnika. – Chodzi o szereg przedsięwzięć, które pierwotnie miały być wykonywane etapami. Jeśli uda nam się zdobyć to dofinansowanie, to zaplanowane prace zostałyby wykonane znacznie szybciej.

SAG w Świdniku powstała w 2015 roku po to, by ściągnąć do miasta inwestorów z branż – logistycznej, lotniczej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej czy też usług dla biznesu.

Miasto nie ma w strefie swoich działek, wszystkie należą do prywatnych osób. Tereny znajdują się w pobliżu lotniska, torów kolejowych a także obwodnicy Lublina. Droga ekspresowa stanowi granicę między terenami inwestycyjnymi w Świdniku a specjalną strefą ekonomiczną na lubelskim Felinie.

Świdnicka SAG liczy ok. 200 ha. Na jej terenie funkcjonuje firma DB Schenker, a w przyszłym roku ma zostać uruchomiona przez koncern Zygmunta Solorza fabryka autobusów wodorowych.