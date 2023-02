Świdnik zmienia zasady rekrutacji do przedszkoli. Wiele osób będzie zaskoczonych

Dorośli powinni zadzwonić do Zespołu Przedszkoli nr 2 (81 468 59 34) i zapisać się na zajęcia, które są formą przygotowania dzieci urodzonych w 2020 roku do pobytu wśród innych maluchów i w nowym miejscu. Przez kilka dni na godz. 16 rodziców i dzieci zapraszają do siebie dwie placówki: Przedszkole nr 6 im. Joanny Papuzińskiej, a od 7 lutego Przedszkole nr 4 im. Kaprala Niedźwiedzia Wojtka.

– Widzimy, że takie zajęcia mają sens, dzieciom, które trafią do nas we wrześniu będzie łatwiej. Będą znały budynek, panie, miejsce gdzie spędzą czas. Jest też okazja by rodzice porozmawiali ze mną i zobaczyli przedszkole, bo czasami inaczej sobie wyobrażają placówkę. Warto to weryfikować jeszcze przed rekrutacją. Przyjść na zajęcia adaptacyjne może każdy, nawet jeśli potem zapisze dziecko do innego przedszkola – mówi Beata Kowalczyk, dyrektor Zespołu Przedszkoli nr 2 w Świdniku.

– Spotkania dla przyszłych przedszkolaków mają bardzo długą tradycję, w „czwórce” były organizowane co najmniej od 2008 roku i zaczęło się od grup pracujących metodą Marii Montessori. Z czasem objęły także grupy ogólnodostępne. Gdy zostałam dyrektorką zespołu przedszkoli, dołączyła „szóstka” – wspomina Beata Kowalczyk.

Zajęcia są bezpłatne, pracownicy placówek przygotowują je po godzinach pracy. Rodzice i opiekunowie mają do wyboru kilka terminów.

W „czwórce” czas spędza ponad 180 dzieci a w „szóstce” niespełna setka. Gdyby było miejsce, dzieci by było więcej, bo chętnych zawsze jest dużo.

Rekrutacja, która zacznie się na początku marca będzie prowadzona elektronicznie.

W tym roku zmieni się punktacja na podstawie której tworzone są listy przyjętych. Na ostatniej styczniowej sesji radni ustalili nowe kryteria wraz liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Nowością jest kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata na przedszkolaka. Rodzice będą musieli potwierdzić kwotę (graniczna to 674 zł) stosownym oświadczeniem. Jak tłumaczą urzędnicy, ma to zapewnić potrzeby dziecka i jego rodziny gdy ta ma niższy status materialny a dodatkowo usprawnić proces rekrutacji, bo będzie mniej kandydatów z taką samą liczbą punktów.

Oprócz tego nowe zasady łączą w jedno kryterium mówiące o rodzeństwie kandydata.

Bez względu czy uczęszcza ono do tego samego przedszkola lub żłobka znajdującego się w budynku przedszkola, do szkoły w budynku której są oddziały przedszkolne lub do zespołu szkolno-przedszkolnego; czy się dopiero ubiega o przyjęcie do tych placówek – jest za to 5 punktów.

Jak wyjaśniają władze miasta, modyfikacja ma na celu równe traktowanie kandydatów, których rodzeństwo już uczęszcza oraz tych, których bracia czy siostry dopiero aplikują do sąsiedzkich placówek.

Najwięcej, bo 14 punktów kandydat dostaje gdy oboje rodziców czy opiekunowie (lub osoba samotnie wychowująca dziecko) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych za ubiegły rok, w/g miejsca zamieszkania na terenie Świdnika. Ale o ile wystarczało oświadczenie w tej sprawie, teraz trzeba będzie mieć zaświadczenie z urzędu skarbowego lub złożyć kopię pierwszej strony PIT.

12 punktów dostaje dziecko, którego rodzice lub opiekunowie czy osoba samotnie je wychowująca pracuje lub uczy się w systemie dziennym.

Uchwała którą przyjęto bez sprzeciwu wejdzie w życie zastępując kryteria przyjęte trzy lata wcześniej.