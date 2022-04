Tak ma wyglądać "Świdnik Arena". "Architektura jest nowoczesna"

Hala ma stanąć przy ul. Roweckiego-Grota, w sąsiedztwie bloków wybudowanych w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Obiekt ma być wielofunkcyjny „dla siatkarzy Polski Cukier Avia Świdnik, piłkarzy, boksu czy innych sztuk walki”. Hala będzie spełniać wszelkie wymagania pod kątem rozgrywana meczów ligowych.

Poza funkcją sportową, hala ma służyć też do organizacji koncertów, wydarzeń kulturalnych, spotkań i konferencji. W obiekcie przewidziano także część na restauracje.

Obiekt ma mieć powierzchnię ok. 5 tysięcy metrów kwadratowych z 2 tysiącami miejsc na widowni.

We wtorek zastępca burmistrza Świdnika opublikował w mediach społecznościowych wizualizacje hali. – Mi się podoba. Architektura jest nowoczesna – mówi Marcin Dmowski. – Pracowaliśmy nad tym razem z pracownikami firmy, która przygotowała nam dokumentację. Stawiamy nie tylko na funkcjonalność, ale też ekologię, bo chcemy zastosować odnawialne źródła energii.

Pozytywnie zareagowały też osoby komentujące wizualizacje. – Rewelacja! Trzymam kciuki, żeby wszystko szło zgodnie z założonym planem. Potrzebne jest takie miejsce w naszym mieście – napisał pod postem Dmowskiego pan Kamil.

– Najwyższy czas na tak wyczekiwany obiekt – dodał pan Tomasz. A pani Marzena zapewniła: – Trzymam kciuki.

Urząd Miasta ma już program funkcjonalno-użytkowy, który służy m.in. do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych. – W ciągu najbliższych tygodni ogłosimy przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej – zapowiada Dmowski, który dodaje, że obecnie najważniejsze dla miasta to otrzymanie pozwolenia na budowę. – Chcielibyśmy uzyskać je do końca tego roku, tak abyśmy w 2023 r. mogli starać się o dofinansowanie tej inwestycji – przyznaje Dmowski. – Chcemy starać się o środki unijne, jak też rządowe – z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Według kosztorysu inwestycja pochłonęłaby ok. 60 mln zł.