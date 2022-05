Lubelskie. Bezrobotny fizjoterapeuta grasował w sieci. Obiecywał nie tylko masaż

Lubelskie. W tym mieście powstała 499 restauracja McDonald's w Polsce

To już 51. restauracja McDonald's w regionie wschodnim. Dzisiaj w Krasnymstawie otwarto nowy lokal tej sieci. Znajduje się on przy ul. Polewanej 2, na trasie numer 17 z Lublina do Zamościa, przy głównym wjeździe do miasta od strony północnej.