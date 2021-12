Lubelskie. Myśliwy zastrzelił Bąbla na oczach właściciela [drastyczne zdjęcia]

Również prezes Koła Łowieckiego „Sokół” nie ma dużo do powiedzenia. – Historię znam tylko z opowieści, a to za mało, by oceniać sytuację. Jak będzie oficjalna informacja, to zarząd koła będzie głosował w sprawie ewentualnej kary dla myśliwego – mówi Jan Zgardziński.

Wcześniej jednak koledzy Wiesława Ś. będą musieli wyjaśnić sytuację swoim zwierzchnikom z Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu.

– Poprosiliśmy już koło o wyjaśnienia. Takie zdarzenie nie powinno mieć miejsca w cywilizowanym świecie – ocenia Wojciech Adamczyk, przewodniczący zamojskiego zarządu PZŁ. – Zgodnie z przepisami do psa można strzelić tylko gdy bezpośrednio zagraża innym zwierzętom bądź ludziom. Sam mam cztery psy i nie wyobrażam sobie, żeby mi je ktoś zastrzelił. Sprawę skierujemy do rzecznika dyscyplinarnego, który będzie prowadził postępowanie równolegle z postępowaniem karnym.

To oznacza, że Wiesław Ś. musi się liczyć z wyrzuceniem z PZŁ. A za bezprawne zastrzelenie psa grozi mu do 3 lat więzienia.

Olga Kisielewicz, Lubelski Ruch Antyłowiecki

– Zwykle tego typu zdarzenia są zamiatane pod dywan. Myśliwi tłumaczą się, że pomylili psa z lisem czy dzikiem. Były przypadki, kiedy zamiast do zwierzyny strzelali do krowy, domu, czy roweru. Głośne było zdarzenie z Kluczkowic, kiedy myśliwy, były policjant, zastrzelił nastolatka. Tłumaczył później, że pomylił go z dzikiem. Od 2023 roku myśliwi mają przechodzić obowiązkowe badania psychologiczne i badania wzroku. Może to coś zmieni. Na razie robią, co chcą.