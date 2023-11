Nie spożywajcie tej kaszy. Wykryto w niej pestycydy

Chodzi o kaszę jaglaną firmy Krawpak, a numer partii to 2023 07 03. Z datą spożycia do 19 września 2024 roku. Jeśli macie ją w swojej kuchni, to pod żadnym pozorem jej nie spożywajcie.

Oto powód. „W wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu (NDP) pestycydu – chlorpiryfosu w niżej wymienionej partii kaszy jaglanej”– informuje GIS.

Chlorpiryfos jest substancją szkodliwą dla zdrowia. „Każdy poziom przekraczający ustaloną wartość najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości może potencjalne stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów”– dodaje GIS.

Właściciel zakładu w powiecie tomaszowskim po otrzymaniu informacji o zakwestionowaniu partii kaszy jaglanej rozpoczął proces wycofywania.