Tomaszów Lubelski szykuje trasy do narciarstwa biegowego. A Hrubieszów otworzył lodowisko

Zaczyna się zimowy sezon w mieście, na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tomasovia” i okolicznych trasach narciarstwa biegowego. Choć w siwej Dolinie jest zaledwie 5-10 cm śniegu już są pierwsi narciarze.

– Można się poruszać na gorszych nartach, bo często jeszcze docierają do podłoża. Kamieni nie ma ale szurają na kępach trawy. Trwa już sztuczne naśnieżanie, zapraszamy w weekend, ale wtedy w pełni naśnieżona będzie tylko trasa toru nartorolkowego. Na piątek synoptycy zapowiadają śnieg w Tomaszowie, to może zmienić sytuację. Warto zaplanować weekend na nartach w Siwej Dolinie, przy parkingu skorzystać z miejsc do rozpalenia ogniska – sugeruje Waldemar Kołcun, prezes Lubelskiego Okręgowego Związku Narciarskiego i zapowiada, że pierwsze zawody mają się odbyć 18 grudnia.

Na profilu na FB „Siwa Dolina trasy narciarstwa biegowego -Tomaszów Lubelski” są publikowane aktualne informacje o stanie tras.

Korzystanie z tras jest bezpłatne. W sobotę zostanie otwarta wypożyczalnia sprzętu, zainteresowani powinni dzwonić (tel. 695 394 455) i uzgodnić termin.

Hrubieszów się ślizga

Jak zapewnili organizatorzy, wczoraj po południu na tafle mieli wjechać pierwsi łyżwiarze. Miejska ślizgawka na Rynku miała być czynna już od 6 grudnia, ale nie była.

– To może wyglądać na żart, ale padający śnieg sprawił, że potrzebowaliśmy więcej czasu, żeby przygotować taflę. Gdy wylewana jest woda opady są niekorzystne – tłumaczy Marek Watras, dyrektor Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

To ośrodek organizuje lodowisko w centrum miasta. Jazda na sztucznym lodzie jest płatna, kosztuje 8 złotych za godzinę. W tej cenie jest też wypożyczenie łyżew, jeśli ktoś nie ma własnych. Jeśli pogoda pozwala, obiekt czynny jest codziennie od 9 do 20. Nie ma przerwy technicznej, bo tafla jest utrzymywana na bieżąco. – W związku z obostrzeniami sanitarnymi na lodowisku jednorazowo może być 40 osób. Zmiana butów odbywa się w ustawionym namiocie a nie w kontenerze.