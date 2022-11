Żona nie miała kontaktu z mężem. Strażacy musieli siłowo wejść do mieszkania

Wczoraj po godzinie 23 policjanci pojechali do jednego z mieszkań na terenie miasta. Z uwagi na to, że drzwi były zamknięte od wewnątrz, straż pożarna siłowo weszła do środka.

– W mieszkaniu zastano nie dającego oznak życia 38-latka. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną śmierci mężczyzny było zatrucie tlenkiem węgla wydobywającego się z piecyka gazowego – informuje młodszy aspirant Małgorzata Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim.

Wykonane przez strażaków pomiary na obecność tlenku węgla miernikiem wielogazowym wskazały w mieszkaniu bardzo wysokie stężenie - w granicach 1200-1400 ppm.

Prowadzone w tej sprawie śledztwo wykaże szczegółowe okoliczności tego nieszczęśliwego zdarzenia, a ostateczna przyczyna śmierci mężczyzny będzie znana po przeprowadzonej sekcji zwłok.

