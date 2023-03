Przebudowa starych ulic. Włodawa szuka wykonawcy

To był jeszcze rok 2020, kiedy mieszkańcy osiedla Kamiennego wystosowali publiczny apel o remont ulic. Wskazali konkretnie Wyrzykowską, Diamentową, Bursztynową i Szafirową.

Do tej pory nie udało się tych inwestycji przeprowadzić, ale właśnie jest szansa, że dojdą one do skutku.

W połowie 2022 roku Włodawie (miastu oraz gminie) przyznano pieniądze rządowe w ramach Polskiego Ładu. O środki starał się też powiat włodawski i w efekcie samorządy wywalczyły 32 miliony 700 tysięcy złotych.

Na co zostaną wydane te pieniądze? Wiadomo, że miasto stawia na przebudowę ulic: Wiejskiej, Krzywej, Klasztornej, Saperów, 9 Pułku Artylerii Ciężkiej, Sztabowej.

Mieszkańcy, którzy niemal trzy lata temu wystosowali apel, mogą teraz być zadowoleni, bo na liście są także budowy dróg wewnętrznych na os. Kamiennym i Ceglanym.

– Po przygotowaniu dokumentacji ogłosiliśmy przetarg. Teraz czekamy na wyłonienie wykonawcy. Zapraszamy zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w przetargu. Zgłoszenia przyjmowane są do końca marca – mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

Ulice mają zyskać nową nawierzchnię. W planach jest też budowa oświetlenia, przebudowa kanalizacji deszczowej oraz zjazdów, a także odnowienie przylegających do ulic terenów zielonych. - Przy ulicy Wiejskiej ma dodatkowo powstać ścieżka rowerowa, a miejsca postojowe zostaną wyremontowane. Na ulicy Saperów powstanie nowy ciąg pieszo-rowerowy – zaznacza Urząd Miasta.

Przebudowa dróg ma kosztować ponad 10 mln zł, z czego niemal 95 proc. stanowią środki z Polskiego Ładu.