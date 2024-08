Wreszcie skończy się koszmar kierowców. Przebudowa betonówki ma ruszyć w przyszłym roku

13-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej z płyt betonowych był koszmarem dla kierowców przez kilkadziesiąt lat. Przed trzema laty za prawie 25 mln zł przebudowano niemal 5 kilometrowy odcinek od Włodawy do Korolówki. Pozostało jeszcze prawie 9 km tej drogi, aż za Żuków. I właśnie o ten kawałek „męczarni drogowej” upominają się od lat władze powiatu włodawskiego. Zabiegał o nią były starosta, obecnie radny sejmiku Andrzej Romańczuk, a teraz zabiega aktualny starosta Mariusz Zańko, niemal codziennie pytając o betonówkę.

Wszystko wskazuje na to, że nieustępliwość popłaci. Marszałek Jarosław Stawiarski poinformował władze powiatu, że być może już w przyszłym roku ruszą prace i za kilka lat skończy się koszmar kierowców.

Planowana inwestycja pn.” Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 812 Białą Podlaska – Wisznice – Chełm – Rejowiec – Krasnystaw na odcinku od km ok. 61+540 do km ok. 70+755” ma być rozpocząć się w przyszłym roku. O ile oczywiście przetargi pójdą szybko i znajdą się oferenci.

– Wszystkie zgody już są, pozostały jeszcze tyko do uzgodnienia linie rozgraniczające pas drogowy. Pieniądze na ten cel mają się znaleźć w ramach funduszy unijnych dla Lubelszczyzny – mówi starosta włodawski Mariusz Zańko.

Dokładny termin przetargu nie jest jeszcze znany.