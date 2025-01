76-latek z powiatu zamojskiego zainteresował się inwestowaniem pieniędzy na giełdzie firmy „Baltic Pipe”. W Internecie znalazł ciekawą ofertę, a następnego dnia zadzwoniła do niego przedstawicielka tej firmy.

– Poinformowała, że można dużo zarobić, ale wcześniej na poczet uczestnictwa należy wpłacić 1000 złotych. Mówiąc o korzyściach zapewniała, że jest to państwowa firma, która posiada poparcie rządu. Zachęcony możliwością pomnożenia pieniędzy 76-latek wpłacił na wskazany przez kobietę rachunek 800 złotych – relacjonuje podkomisarz Dorota Krukowska – Bubiło.

Później od czerwca do końca ubiegłego roku senior otrzymywał różne telefony. Dzwoniły do niego różne osoby, rzekomo z firmy inwestycyjnej, namawiały na kolejne wpłaty i założenie nowego konta. 76-latek nie dał się namówić aż do stycznia tego roku. Wtedy to zadzwoniła do niego kobieta, mówiąc o wielkich korzyściach inwestycyjnych. Namówiony założył konto we wskazanym przez kobietę banku. Później okazało się, że oszuści dzięki temu zainstalowali na jego komputerze zdalny pulpit. W ten sposób uzyskali dostęp do jego oszczędności. Łącznie mężczyzna stracił ponad 220 tys. zł. A o tym, że padł ofiarą oszustów, dowiedział się po rozmowie z synem, któremu opowiedział o całej sytuacji.

Policja ostrzega: