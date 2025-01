45-latek wychodząc ze sklepu w okolicach zamojskiej Starówki został zaczepiony przez dwóch pijanych mężczyzn. Jeden z nich zaczął go szarpać za plecak i ciągnąć do tyłu. Gdy pokrzywdzony przewrócił się, dwóch napastników zaczęło go kopać po całym ciele. Gdy 45-latek zaczął wołać o pomoc, jego prześladowcy odeszli.

W sprawie został zatrzymany 19-latek z Warszawy oraz 34-latek z województwa kujawsko-pomorskiego. Obaj trafili do policyjnego aresztu.

– Policjanci pracując nad wyjaśnieniem tej sprawy gromadzili materiał dowodowy. Na jego podstawie wczoraj śledczy przedstawili podejrzanym zarzuty. Odpowiedzą za to, że działając wspólnie i w porozumieniu dokonali pobicia 45-latka – mówi podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło.

Mężczyznom grozi do 3 lat więzienia.