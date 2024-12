Dzień przed wigilią. Promocja płyty i koncert

Wystąpią wychowankowie Akademii Wokalnej prowadzonej przez Magdalenę Stopę. Jest ona również autorką nowych aranżacji i opracowania utworów śpiewanych w trakcie wojny.

Koncert zaplanowany na poniedziałek (23 grudnia) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej zamojskiej delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się przy okazji promocji płyty wydanej przez ŚZŻAK. Jego władze zrealizowały w ten sposób projekt w ramach programu „Warto być Polakiem”.

To kolejna inicjatywa związku, która ma na celu przywrócenie pamięci o krwawym, zapomnianym, ale zwycięskim Powstaniu Zamojskim. Przedsięwzięcie to nie tylko płyta, ale również opracowanie nut i muzyki do utworów zamieszczonych w śpiewniku „Pieśni Oddziałów Partyzanckich Zamojszczyzny”.

Co ważne, jako pierwszy pieśni te zebrał oraz wydał w 1944 r. dr Zygmunt Klukowski pod pseudonimem „Podwiński”. Śpiewnik został wznowiony w 2018 r. i wydany jako reprint oryginału przez Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie im. Stanisława Staszica.

Najnowszy projekt oddziału ŚZŻAK był sfinansowany przy wsparciu Stowarzyszenia Lokalnego Rozwoju Zamojszczyzna, Eko Kras spółka z.o.o., Przewozy Międzynarodowe AR-SPEED, Bruno Studio Nagrań oraz Akademii Wokalnej Magdaleny Stopy.