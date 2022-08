Dziura w dachu sklepu spożywczego. Tędy wszedł włamywacz

Do włamania doszło w nocy z 14 na 15 sierpnia. Włamywacz do wnętrza przedostał się wyrywając poszycie dachowe i wybijając otwór w suficie. Z wnętrza zabrał 300 złotych utargu, papierosy i alkohol. Zniszczył także ścianę i okna. Pokrzywdzona wyceniła wartość poniesionych strat na łączną kwotę blisko 5000 złotych.

Policjanci z Nielisza wpadli na trop podejrzanego. Pod koniec minionego tygodnia do sprawy został zatrzymany 27-letni mieszkaniec gminy Izbica. Podczas przeszukania miejsca, w którym przebywał mężczyzna policjanci odnaleźli skradzione ze sklepu papierosy.

Podejrzany trafił do policyjnego aresztu. W sobotę usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem do sklepu. Nie trafił jednak za kratki, tylko decyzją prokuratora został objęty policyjnym dozorem. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.