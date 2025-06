Już nie będzie łyso. Powstaje ogród terapeutyczny

O tym przedsięwzięciu, na które 15 tys. zł dofinansowania w ramach programu „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO 2025” przekazała Fundacja Santander Bank Polska pisaliśmy już kilka dni temu. O pieniądze wystarało się Stowarzyszenie Magiczny Ogród, które m.in. prowadzi zbudowane i utworzone przez miasto COM.

Cały projekt ma być realizowany do czerwca przyszłego roku. Ale pierwsze kroki już zostały podjęte. W czwartek wokół budynku pojawiły się nowe rośliny w tworzonym tutaj ogrodzie terapeutycznym.

"Tworzymy wspólnie zieloną przestrzeń pełną życia, zapachu i radości – krok po kroku, sadzonka po sadzonce. Dziękujemy wszystkim, którzy z nami sadzili, podlewali i planowali – bez Was ten ogród nie byłby taki magiczny" - przekazują członkowie stowarzyszenia.

W czwartkową akcję zaangażowało się rzeczywiście bardzo wiele osób: podopieczni COM, Urzędu Miasta Zamość, OHP. Część roślin została kupiona, ale ogromna również podarowana przez gospodarstwa ogrodnicze z okolicy, a nawet osoby prywatne.

Kolejne naszadzenia są planowane za jakiś czas. Ale projekt „Magiczny Ogród – EKO Serce Zamościa” to jest coś więcej.

– Będą również warsztaty edukacyjne o zmianach klimatu, spotkania dotyczące np. segregacji odpadów, apiterapia, zajęcia z produkcji naturalnych środków czystości i mydeł, dyskusje o zrównoważonym transporcie – wylicza Barbara Kolbus, koordynatorka projektu, członkini Magicznego Ogrodu.

Przypomnijmy, że COM przy ul. Górnej w Zamościu zaczęło swoją działalność na początku roku. Opiekę, wsparcie i rehabilitację zapewnia 20 dorosłym mieszkańcom miasta. Podopieczni placówki to osoby starsze, schorowane, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub legitymujące się orzeczeniem równoważnym.Kilka osób ma tutaj zapewnioną opiekę całodobową, a kilkanaście dojeżdża do COM każdego dnia. Mogą tutaj od poniedziałku do piątku spędzać czas w godz. 8-16.

Na uruchomienie tej placówki MCPR wystarało się o ponad 3,2 mln zł dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wykonawcą budowy, wybranym w przetargu była firma Energo-Therm Engineering. Działalność COM jest współfinansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego.