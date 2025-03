Kamperem do Zamościa? Nie ma sprawy. Ale miejsc do parkowania brak

O utworzenie stanowisk, z których mogliby korzystać miłośnicy caravaningu wnioskowała w złożonej na lutowej sesji interpelacji radna Agnieszka Klimczuk (klub Koalicji Obywatelskiej).

– W ostatnich latach turystyka caravaningowa dynamicznie się rozwija, a podróże kamperami zyskują na popularności zarówno wśród Polaków, jak i turystów zagranicznych. Coraz więcej miast w Polsce dostrzega potencjał tego trendu i tworzy specjalne miejsca postojowe z dostępem do podstawowych udogodnień, takich jak przyłącza prądu i wody, punkty utylizacji ścieków i strefy rekreacyjne – podkreśliła w interpelacji radna i zaapelowała do władz miasta o przemyślenie takiego rozwiązania.

Wskazała, że najodpowiedniejszym miejscem do realizacji zadania byłyby tereny położone przy zalewie miejskim i lasku komunalnym. – Stworzenie takiej infrastruktury w Zamościu mogłoby znacząco podnieść atrakcyjność turystyczną miasta oraz wpłynąć na wzrost liczby odwiedzających, co przełożyłoby się na zwiększenie popularności miasta i regionu i korzyści dla lokalnych przedsiębiorców – argumentowała Agnieszka Klimczuk.

Jako dobry przykład podała inny samorząd, Mszanę w województwie Śląskim, gdzie miejsca dla kamperów powstały, są udostępniane za darmo i cieszą się popularnością.

Nie ma pieniędzy, nie ma inwestycji

W przygotowanej dla radnej odpowiedzi czytamy, że w tym roku szans na tego rodzaju rozwiązania na pewno nie ma, bo po prostu w budżecie nie przewidziano na to środków. Znalazło się tam również zapewnienie, że miasto ma gotową dokumentację projektową dla zagospodarowania lasu komunalnego i rejonu zalewu, w której uwzględniono budowę parkingu z pięcioma miejscami dla kamperów. Miałby on powstać w bezpośrednim sąsiedztwie tzw. Rybakówki przy ul. Źródlanej. Przewidziano tam też zaplecze socjalne, np. automatyczne toalety, wiatę i drogę manewrową.

– Miasto posiada decyzję pozwolenie na budowę wydane w 2025 roku. Realizacja jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych. Obecnie brak możliwości wykonania ze względu na brak programów dofinansowania w/w zakresu ogłąszanych przez instytucje finansujące rządowe lub unijne – odpowiedział radnej wiceprezydent Marek Kudela.

Kamperowcy u myśliwych?

Tymczasem jeszcze podczas sesji wiceprezydent Marta Pfeifer zapewniła Agnieszkę Klimczuk, że w mieście są takie miejsca, gdzie kamperowcy mogą się zatrzymywać i korzystać z udogodnień. Wskazała również na ulicę Źródlaną i znajdujący się tam, „Ośrodek edukacji ekologicznej, strzelectwa i historii łowiectwa”. Utworzył go w przekazanym przez miasto budynku dawnego domu dziecka zamojski oddział Polskiego Związku Łowieckiego. – We współpracy z Akademią Zamojską i PZŁ przewidzieliśmy te kampery w tym pięknym miejscu, między drzewami, ze wszystkimi przyłączeniami – zapewniła Pfeifer.

Okazuje się, że przy ośrodku PZŁ na Źrólanej miejsca dla kamperów rzeczywiście przewidziano. Jest ich kilka. Przyłącza również zostały doprowadzone, ale póki co, nie są udostępniane. - Realizacja projektu zakończyła się zgodnie z planem jesienią 2024 roku (zamojski PZŁ dostał na to m.in. ponad 10 mln dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – red.), my już działalność tam prowadzimy, ale ostatecznie wszystko zostanie otwarte przed wakacjami – mówi Jarosław Kuchta, zamojski łowczy okręgowy. Zastrzega również, że do lata powinno być wiadomo, na jakich zasadach parking dla kamperów będzie idostępniany ewentualnym gościom.

A zatem póki co amatorzy caravaningu mogą do Zamościa przyjeżdżać, ale specjalnego miejsca do parkowania nie mają. W minionych latach bywało, że kampery parkowały po prostu na ogólnodostępnych, również darmowych parkingach położonych w sąsiedztwie Starego Miasta

Jak to działa w Mszanie?

Niewielka Mszana na Śląsku swój parking dla kamperów otworzyła w 2020 roku. Zrealizowała go wraz z innymi samorządami w ramach unijnego projektu „Udostępnianie Odry i Olzy”. Miejsce postoju dla pojazdów turystycznych zlokalizowano kilometr od zjazdu z autostrady A1 w centrum miejscowości. Na turystów jeżdżacych po Polsce kamperami czeka tutaj oświetlony parking z całą infrastrukturą i wygodną altanką. Miejsce to jest udostępniane zupełnie bezpłatnie i podobno cieszy się ogromną popularnością nie tylko wśród Polaków, ale również cudzoziemców.