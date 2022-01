Lwu nie zaburczy w brzuchu. W zamojskim zoo czekają na nowe zwierzęta

Kapibary i sępy

Przed sezonem pojawią się nowi lokatorzy. – W lutym pojedziemy do Niemiec po trzy kapibary. Możliwe, że przy okazji przywieziemy jeszcze jakieś zwierzęta. Trwają rozmowy z placówką w Andaluzji, o 6-7 sępach płowych. Mam nadzieję, że uda się pozyskać flamingi, na które wciąż czekamy. Można by je kupić na wolnym rynku, ale jeden flaming to wydatek 1500-2000 euro – wylicza dyrektor.

Zamojski ogród zoologiczny należy do sieci zrzeszającej tego typu placówki, które dokonują bezpłatnych wymian zwierząt, stąd oczekiwanie na danego lokatora i podróże między ogrodami.

Możliwe, że Zamość w ten sposób rozstanie się z orłanem. Miały dołączyć do niego kolejne, ale chodziło o umowę z placówką z Rosji. Teraz to niemożliwe i potężny ptak żyje w samotności. Jeśli nie spodoba mu się mieszkanie z zapowiadanymi sępami płowymi, zapewne opuści nową wolierę i zmieni miejsce pobytu.

Bilety i diety bez zmian

Dyrektor, pytany o finanse ogrodu po ostatnich podwyżkach mediów, tłumaczy, że rachunki za prąd i gaz to tylko część kosztów utrzymania placówki. – Zmianę cen na fakturach za żywność dla zwierząt widzimy od dawna. Tygodniowy koszt zakupów warzywno-owocowych z 1500 dawno wzrósł do 3000 zł. A na tym nie możemy oszczędzać. Zwierzęta muszą dostawać żywność najwyższej jakości od sprawdzonych dostawców, bo ich żołądki nie będą tolerowały tańszych i gorszych posiłków. W ostateczności kłopoty z ich chorobą byłyby kosztowniejsze. Szukamy oszczędności, będziemy zaciskać pasa, ale na pewno one tego nie odczują – tłumaczy Grzegorz Garbuz.

Dla zwiedzających ważna informacja – zeszłoroczna podwyżka cen biletów będzie obowiązywała w tym roku, kolejnych zmian zoo nie planuje. Wówczas wejście podrożało z 28 na 30 zł, a bilet, który kosztował 24 zł, teraz kosztuje 25 zł. Tak ma być w całym 2022 roku.