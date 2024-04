Maseczki, gaz i paralizator. Jest wyrok w sprawie głośnej interwencji w galerii handlowej

Oboje zostali zatrzymani, usłyszeli zarzuty m.in. czynnej napaści na funkcjonariuszy (to czyn zagrożony karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności). Te same zarzuty znalazły się w akcie oskarżenia, który w maju 2022 roku Prokuratura Okręgowa w Zamościu skierowała do sądu. Mateusz K. odpowiadał też za znieważenia funkcjonariuszy i stosowania gróźb w celu zmuszenia do zaniechania wykonywania czynności służbowych. Jego siostra także za „stosowanie przemocy w celu zaniechania czynności”.

Podczas procesu obrońcy oskarżonych wnioskowali o zmianę kwalifikacji prawnej czynu. Przekonywali, że brat i siostra powinni być sądzeni najwyżej za naruszenie nietykalności cielesnej mundurowych.

Sędziego Krzysztofa Tracza argumenty przedstawiane adwokatów nie przekonały i uznał oboje oskarżonych winnymi tego, co zarzuciła im prokuratura. Argumentował, że przebieg zdarzenia dokładnie zarejestrowały kamery monitoringu w centrum handlowym.

Mateusz K. usłyszał wyrok roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności. Jego siostra ma za kratkami spędzić o miesiąc krócej. Oboje zostali też zobowiązani do zapłaty na rzecz pobitego policjanta po 3 tys. zł zadośćuczynienia (jego pełnomocnik wnioskował o 10 tys.), ale zwolnieni z kosztów sądowych.

Wyrok ogłoszony w czwartek nie jest prawomocny. Skazani mają prawo się od niego odwołać. Gdy wychodzili z sali rozpraw, nie chcieli jednak z nami rozmawiać o ewentualnej apelacji.