Mieszkańcy Zamościa o podpaleniu punktu szczepień: „Moim zdaniem to przyjezdni”

– To, co się wydarzyło, jest skandaliczne. Dziwię się, że nikt nie pilnuje punktów szczepień, które powinny być strzeżone przez całą dobę. Zwłaszcza po tym, co się ostatnio dzieje w Polsce. Przecież to już nie pierwszy atak. Działania organizacji antyszczepionkowych, powinny być już dawno skutecznie zduszone – uważa Jakub Koper, mieszkaniec Zamościa, którego spotkaliśmy na Rynku Solnym. To tam działał mobilny punkt szczepień, który został podpalony w nocy z niedzieli na poniedziałek. Rano zamiast chętnych do szczepień pacjentów, można tam było zobaczyć policyjne patrole. – Jestem zaskoczona, że to się stało właśnie u nas w Zamościu. I to w centrum miasta, przed ratuszem. Nie spodziewałam się czegoś takiego. Chociaż nie wszyscy są tu za szczepieniami. Z tym jest problem – przyznaje pani Barbara z Zamościa.

Inni też nie przebierają w słowach. – To jest zdziczenie obyczajów. W XXI wieku, ja nie wiem co to za hołota. Moim zdaniem to przyjezdni, u nas ludzie raczej popierają szczepienia – ocenia jeden z mieszkańców Zamościa.

– To jest nienormalne. Jak komuś nie odpowiadają szczepienia, to niech tego nie robi, ale robić coś takiego, niszczyć mienie. Dla mnie to nie do pomyślenia, jestem przeciwna takiej nienawiści – komentuje mieszkanka Zamościa.