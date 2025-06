Nabór za naborem. A sekretarza jak nie było, tak nie ma

Jako ostatni sekretarzem Urzędu Miasta Zamość był Marcin Grabski. Objął to stanowisko w 2017 roku. Przepracował na nim pięć lat i zrezygnował. Od tamtej pory nikogo na jego następcę nie udało się znaleźć i to mimo kilku naborów.

Pierwszy był ogłaszany jeszcze za poprzedniego prezydenta, na początku 2023 roku. Nikogo po nim nie zatrudniono. Kolejny raz próba znalezienia odpowiedniej osoby została podjęta po kilku miesiącach. Znów bez efektów, bo nikt się nie zgłosił. Nabór ogłoszono też w lutym 2024 i znów bez oczekiwanych efektów. „Kandydat nie spełnił w stopniu wystarczającym oczekiwań pracodawcy” - napisano w marcu zeszlego roku w ogloszeniu o wynikach.

Kolejne podejście było w lutym 2025. Znów nieudane. Powód? Ten sam, co poprzednio: kandydaci nie spełnili oczekiwań w zakresie przygotowania merytorycznego.

Miasto właśnie ogłosiło nabór kolejny raz. Czas na złożenie dokumentów aplikacyjnych jest do czwartku 12 czerwca. A jakie wymagania?

Polskie obywatelstwo i wyższe wykształcenie (preferowane prawo lub administracja), ponadto co najmniej 4-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych, w tym co najmniej 2-letni na stanowisku kierowniczym. Od przyszłego sekretarza wymagana jest też nieposzlakowana opinia, dobry stan zdrowia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych.

Taki urzędnik musi również znać zasady funkcjonowania samorządu i przepisy z tym związane, ale również prawo dotyczące finansów i zamówień publicznych, a także kodeksy postępowania administracyjnego i pracy oraz oczywiście regulamin UM Zamość oraz statut miasta.

Pracodawca oferuje zatrudnienie na cały etat. Zakres obowiązków sekretarza jest szeroki, to m.in. koordynowanie współpracy między wydziałami i informowanie prezydenta o stanie realizacji zadań wymagających tej współpracy, nadzór nad organizacją i przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy.