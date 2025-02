Nowy pomysł na pałac. Już nie hotel ze SPA, ale centrum nauki

Na ten temat pisaliśmy kilkukrotnie, np. jesienią 2023, gdy Andrzej Wnuk, poprzedni prezydent Zamościa mówił, że miasto chciałoby znaleźć dla zabytku inwestora, który zaadaptowałby gmach na centrum konferencyjno-hotelowe. Z tego pomysłu jednak nic ostatecznie nie wyszło.

>>>Był sąd, jest szkoła. W Pałacu Zamoyskich powstanie centrum konferencyjno-hotelowe? <<<

Władza w Zamościu się zmieniła i teraz kwestię usiłuje rozwiązać Rafał Zwolak. Obecny prezydent rozmawiał na ten temat z Bożeną Żelazowską jeszcze w grudniu, gdy wiceminiter kultury gościła w mieście. Później, w styczniu napisał do niej list. Postulował „wsparcie oraz podjęcie działań” w sprawie zabytkowej budowli stanowiącej integralną częścią zespołu urbanstycznego Starego Miasta wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Prosił o wskazanie źródeł, z których samorząd mógłby pozyskać środki. Deklarował nawet gotowość przekazania nieruchomości ponownie na rzecz Skarbu Państwa.

>>> Prezydent gotów oddać pałac. Miasto samo remontu nie udźwignie <<<

Korespondencję podobnej treści do tej samej adresatki Rafał Zwolak skierował również w lutym. List opublikował w mediach społecznościowych. Tym razem jednak złożył resortowi kultury konkretną propozycję. W zabytkowym gmachu widziałby bowiem Centrum Eksperymentalno-Naukowe dla dzieci i młodzieży. Jak podkreśla, tego rodzaju inwestycja nie tylko przyczyniłaby się do rozwoju edukacji, ale również pozwoliła na ocalenie zabytku, a ponadto stanowiła impuls do rozwoju turystyki i gospodarki w regionie.

Prezydent Zamościa podkreślił, że w potężnej budowli przez ostatnie lata prowadzono jedynie doraźne remonty, ulega więc ciągłej degradacji. Dodał, że miasto jest tak bardzo zadłużone, iż samo nie udźwignie ciężaru przeprowadzenia renowacji. Co więcej, nie ma też pieniędzy na przygotowanie szczegółowej dokumentacji technicznej, poprzedzonej pracami badawczymi, która jest niezbędna do opracowania kompleksowego planu rewitalizacji. Zapewnił natomiast, że miasto jest gotowe do współpracy i zaangażowania w projekt. Zadeklarował „pełne wsparcie logistyczne i organizacyjne”.

Utrzymanie ogromnego budynku, który w tej chwili jest niemal zupełnie pusty, bo tylko na jego tyłach znajdują się mieszkania socjalne jest dla samorządu sporym obciążeniem. To miesięcznie ok. 25 tys. zł.

Przypomnijmy, że jeszcze zupełnie niedawno Pałac Zamoyskich do miasta nie należał. Do 2017 funkcjonowały w nim sądy. Gdy wyprowadziły się do nowej siedziby, ówczesne władze obiekt przejęły. Przez kilka lat w gmachu funkcjonowało I LO im. Jana Zamoyskiego, które jednak po renowacji Akademii Zamojskiej wróciło do swojej starej siedziby. Już wtedy pojawiły się ogłoszenia o poszukiwaniach inwestora. Podobno prowadzone były nawet z kilkoma rozmowy, ale ostatecznie nie przyniosły oczekiwanych efektów. Od początku zeszłegho roku w pałacu hula wiatr. Kilka lat temu koszt remontu zabytku szacowano na 100 mln zł.