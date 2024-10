„Papieski” leczy już 30 lat. Jubileusz szpitala w Zamościu

Tego rodzaju rocznice są zawsze okazją do podsumowań. Nie inaczej było w przypadku Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II. Podczas obchodów jubileuszu wiele mówiono o historii placówki, także ostatnich latach jej funkcjonowania, ale również planach na przyszłość.

Dzisiejszy szpital „papieski” to 20 oddziałów, któe mogą przyjąć przeszło 550 pacjentów. To również 35 specjalistycznych poradni pracujących w systemie ambulatoryjnym i 17 zakładów oraz pracowni.

>>> Pediatria pęka w szwach. A jeszcze niedawno jej nie było <<<

Na przestrzeni trzech dekad placówka nie zmieniła swojej siedziby, ale została ona rozbudowana i w znacznym stopniu unowocześniona. Tylko w ostatnich latach dokonano w szpitalu wielomilionowych inwestycji, m.in. w najwyższej klasy sprzęt medyczny, ale też rozwój poszczególnych oddziałów. Jeden z takich przykładów to pediatria, otwarta w szpitalu „papieskim” niemal dokładnie 2 lata temu, a tuż przed rocznicowymi uroczystościami przeprowadzona do nowych pomieszczeń (w miejscu stacji dializ) z większą niż dotąd liczbą łóżek dla małych pacjentów.

W kolejne dziesięciolecie szpital wkracza też z gruntownie przebudowanym, bardziej komfortowym wejściem głównym. Nie brakuje również ambitnych planów na przyszłość. Z 33 do 60 łóżek ma być powiększony oddział onkologii klinicznej. Dyrekcja przymierza się również do stworzenia 46-łóżkowego oddziału geriatrycznego, ale też zorganizowania w miejscu starej pralni oddziału rehabilitacji łóżkowej, mogącego przyjąć 30 pacjentów. Rozwój szpitala to też wprowadzenie do procedur zabiegowych robotyki, stąd zamiar zakupu nowoczesnego aparatu operacyjnego typu „Da Vinci”.

>>> Precyzyjnie uderza w raka. Nowa metoda leczenia dostępna w Zamościu <<<

Zasadnicza część jubileuszowych obchodów odbyła się w czwartek. Gala z okazji 30-lecia została zorganizowana w Zamojskim Domu Kultury z udziałem mnóstwa gości, m.in. byłych dyrektorów placówki, szefów innych szpitali w regionie, przedstawicieli samorządu różnych szczebli, a także administracji rządowej. Od władz województwa obecny dyrektor Adam Fimiarz otrzymał „Medal 550-lecia Województwa Lubelskiego”. Pamiątkowymi medalami odznaczono również sześciu najbardziej zaśłużonych pracowników.