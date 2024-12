PGE Dystrybucja zakończyła modernizację stacji 220/110/15 kV Zamość

Rozwój gospodarczy, rosnące zainteresowanie przyłączaniem rozproszonych źródeł generujących energię z OZE oraz rozwój sektora e-mobility na terenie powiatu zamojskiego wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną. Mając to na uwadze, spółka zmodernizowała stację 220/110/15 kV Zamość – powiedział Jacek Drozd, Prezes Zarządu PGE Dystrybucja. - To kolejny projekt inwestycyjny spółki, dzięki któremu poprawiona zostanie stabilność pracy sieci oraz zwiększy się jej potencjał do przyłączania odnawialnych źródeł energii. Zmodernizowana stacja przyczyni się także do rozwoju elektromobilności– dodał Jacek Drozd.

Przebudowany obiekt jest stacją współdzieloną, przyłączoną bezpośrednio do infrastruktury Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Do rozdzielni PSE 220 kV wprowadzona jest linia 220 kV „Dobrotwór”, przez którą odbywa się tranzyt energii w ramach wymiany międzynarodowej.

Prace przebiegały w pięciu etapach. Napowietrzną rozdzielnię 110 kV przebudowano na wnętrzową w układzie dwusystemowym w technologii (GIS). Rozwiązanie to pozwala na znaczne ograniczenie obszaru zajmowanego przez urządzenia oraz zmniejsza ich wpływ na środowisko naturalne. Zmodernizowana została także rozdzielnia średniego napięcia 15kV. Została ona wykonana jako dwusystemowa, czterosekcyjna, czteroprzedziałowa, wolnostojąca, w izolacji powietrznej, dostosowana parametrami do docelowej pracy z transformatorami o mocy 40MVA. To z kolei pozwala na podniesienie pewności zasilania odbiorców.

Modernizacja stacji 220/110/15 kV Zamość podniosła niezawodność pracy sieci dystrybucyjnej oraz pozwoliła na dostosowanie jej do wymogów Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 ustanawiającego Kodeks Sieci, dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (NC ER).

Realizacja zadania inwestycyjnego została wsparta przez fundusze zewnętrzne. PGE Dystrybucja w 2022 roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu modernizacji stacji Zamość w naborze pn. „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania samochodów elektrycznych” zorganizowanym w ramach Funduszu Modernizacyjnego. Umowa została podpisana 29.12.2022 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zagwarantowała dofinansowanie w wysokości blisko 27,5 mln zł przy kosztach realizacji blisko 48 mln zł.

Modernizacja stacji Zamość nie jest jedyną inwestycją Spółki dofinansowaną ze środków Funduszu Modernizacyjnego. Spółka uzyskała dotację także na zasilenie terenu Euro-Park Stalowa Wola, Programu Liczniki Zdalnego Odczytu oraz budowę trzech magazynów energii: Warta, Jeziorsko i Cisna. Spółka aktywnie bierze udział także w naborach organizowanych w ramach Programów Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 oraz Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.

Niniejszy projekt jest współfinansowany ze środków unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji EU-ETS (Funduszu Modernizacyjnego). Za treść artykułu odpowiada wyłącznie PGE Dystrybucja S.A.