Od pisanek po zajączki. Kiermasz Wielkanocny na Rynku Wielkim w Zamościu

Na ustawionych pod zamojskim Ratuszem kramach kupić można było wszystko, co kojarzy się ze zbliżającymi świętami. To oczywiście palmy, zarówno z ozdób sztucznych, jak i naturalnych. Z pisankami zjechały do Zamościa m.in. twórczynie ludowe z regionu. Były też świąteczne stroiki, wiklinowe koszyczki, ale również kurczaczki, zajączki, wianuszki.

Między kramami można było wędrować przy dźwiękach ludowych przyśpiewek w wykonaniu zespołów śpiewaczych. Planowany był też koncert Zespołu Muzyki Dawnej Capella all`Antico.

W samo południe nastąpiło ogłoszenie wyników 45. Konkursu Wielkanocnego organizowanego wspólnie przez Zamojski Dom Kultury i Muzeum Zamojskie.