Miasto ma pomnik psa. Teraz będzie go remontować

Przetarg, o którym już pisaliśmy, został rozstrzygnięty. Problemów nie było, bo zgłosiła się do niego jedna firma, a jej oferta zmieściła się w założonej przez samorząd kwocie. Przypomnijmy, że na remont pomnika gmina Zwierzyniec planowała wydać ok. 400 tys. zł, bo wcześniej zdobyła wysoką, sięgającą 98 proc. kosztów dotację na ten cel z Polskiego Ładu.

Wykonawca, firma z Radecznicy, ma na wykonanie prac 13 miesięcy. Jej pracownicy wyrównają i wypoziomują płyty podstawy rzeźby, wypionują pomnik, który lekko się przechylił. W planie jest również oczyszczenie całości i uzupełnienie ubytków. Teren wokół ma być uporządkowany. Całość zostanie objęta 60-miesięczną gwarancją.

Pomnik ten stoi na wyspie w parkowym stawie obok barokowego kościoła. Został wykonany z piaskowca na początku XIX wieku. Wieść niesie, że jest związany z przeniesieniem w tym czasie Zarządu Ordynacji Zamoyskich do Zwierzyńca i rozpoczęciem urządzania ogrodu i parku. Miał być symbolem teatru na wodzie, który założyła Maria Kazimiera. Ale jest też hipoteza mówiąca o tym, że rzeźba stoi w miejscu pochówku psa królowej.

To trzeci i ostatni zabytek, który Zwierzyniec zamierza ratować dzięki wsparciu z Polskiego ładu dla Zabytków. W sierpniu zostały podpisane umowy na wykonanie robót w kościołach św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu (potrwają do lata 2025) i parafialnym w Topólczy (termin zakończenia to sierpień 2026).